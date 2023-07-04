【美股市況】Tesla獲逾200億美元追入　股價漲6%　道指走勢反覆（不斷更新）

Tesla股價急升6%，高見284.25美元，總市值突破7500億美元，成交231億美元，交投活躍未有受半日市的影響。不過，緊隨其後的英偉達成交暫55億美元，股價升0.5%，報425.5美元。

美國數據欠佳，為儲局加息預期繼續降溫，美國製造業錄得3年來最大降幅，連續第8個月萎縮，6月ISM製造業指數由46.9跌至46，銷售價格、就業均下跌至41.8及48.1，新訂單由42.6上升至45.6，均低於50的萎縮水平。

生產指標ISM製造業指數處於2020年5月以來最低，表明商品需求疲弱。新訂單指標連續第10個月萎縮。未交貨訂單下降，有助於解釋製造業就業指標回落。ISM製造業指數的就業指標跌至三個月低點48.1，表明增加人手的製造商減少。

隨著消費轉向服務領域，許多美國人繼續限制在商品上的支出，還有很多美國民眾節衣縮食，因為通脹居高不下削弱了收入，影響購買力。

美國10年期債息一度跌穿3.8厘，其後低位回升。

美國獨立日假期，美股周一半日市，周二休市。道指跌2點︳標指變動不大，納指跌1點。

本周焦點方面為6月非農數據，另外亦要留意FOMC會議紀錄。

另外，俄羅斯副總理Alexander Novak表示，俄羅斯計畫下月削減每日50萬桶原油出口量，以維持全球市場平衡。早前，俄羅斯在OPEC+中的重要盟友沙特阿拉伯宣布，將每日100萬桶的自願減產延長到8月。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股周一提早收市、周二休市 聚焦周五美國6月非農就業人口增長（附數據表）

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即市走勢︰

【00：19】歐市尾市，德國10年期國債收益率漲4.5基點，報2.437厘，盤中交投於2.363厘至2.453厘區間。 兩年期德債收益率漲6.4基點，報3.26厘，盤中交投於3.168厘至3.277厘區間；30年期德債收益率漲0.6個基點，報2.395厘。

【00：12】若干被解僱的員工起訴馬斯克實控的社交媒體公司推特，他們指控推特規避仲裁程序。

【23：35】歐洲主要股指收跌，德國DAX指數跌0.41%，法國CAC40指數跌0.18%，英國富時100指數跌0.06%。

【23：15】數字貨幣交易所Coinbase漲逾11%，此前美國芝加哥期權交易所（CBOE）重新提交富達的比特幣ETF申請。

【21：30】道指跌89點，報34318點，納指升0.1%，報13802點，標指微跌7點，報4442點。

【18：13】道指期貨跌30點，納指期貨升0.2%，標指期貨微升。

【12：13】道指期貨跌6點，報34637點，標指期貨無升跌，報4488點，納指期貨升14點或0.1%，報15351點。

【11：36】【TSLA】美國德州擬強推Tesla充電標準 遭數間充電樁營運商聯名反對

【09：00】【大行看法】法國外貿銀行吳卓殷：美滙今季料最高見105 年底或回落至100樓下

【08：15】【中美關係】美財長耶倫將於本月6日至9日訪華 與中國高官會面

【07：56】【TSLA】Tesla第二季交付46.6萬輛超預期兼創紀錄 減價推動銷量見成效

【07：30】美國消費通脹緩和， 利好美股，科技股領漲，道指午市漲幅擴大至最多升344點，收升285點或0.8%， 報34407點； 納指升196點或1.4%， 報13787點； 標指升53點或1.2%， 報4450點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩