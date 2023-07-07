【美股市況】美滙跌0.7%穿103關　道指跌幅收窄至30點　納指升0.3%　英偉達升逾1%（不斷更新）

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美國6月非農就業人口新增職位回落至20.9萬，低於預期的23萬，為2020年12月以來增長最少，前值由33.9萬下修至30.6萬；失業率由3.7%跌至3.6%，符合市場預期。而6月平均時薪按年升4.4%，高於預期的4.2%；勞動參與率維持62.6%。

就業數據轉差，市場對聯儲局大幅加息的陰霾減退，美滙指數失守103關，暫報102.4，跌0.7%；美債息曾失守4厘關後轉升，暫報4.06厘。

美國小非農就業數據意外強勁，但非農數據則截然相反，美股周五走勢反覆，道指跌過百點後跌幅收窄，暫跌35點，納指由跌轉升，升43點或0.3%。

焦點股特斯拉（美：TSLA，Tesla）開市曾一度再次突破280美元關，其後升幅收窄，英偉達（美：NVDA）則反彈1.6%，暫報427.54美元。

美國勞動力市場強勁，歐元區亦有相同擔憂，歐洲央行行長拉加德指，如果官員們看到企業利潤率和薪資同時上升，央行將會毫不猶豫地採取行動。她指出，央行官員希望知道企業是否會接受以利潤受擠壓的形式來使員工薪資受益，或有機會看到利潤率和工資一同上漲，然而者同時上升將加劇通脹風險，面對這些風險，央行不會無動於衷。市場現時預期歐央行7月底會加息0.25厘，9月會議仍有機會再加息。

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即市走勢︰

【23：05】美滙跌0.7%穿103關 道指跌幅收窄至30點 納指升0.3% 英偉達升逾1%

【22：05】債息先跌後回升 道指跌幅收窄至30點 英偉達升近2%

【21：40】非農就業數據轉弱 債息一度失守4厘關 道指跌145點 Tesla升1%

【20：40】就業數據轉弱 債息一度失守4厘關 美期回穩，道指期貨升14點

【20：30】【美國經濟數據】美國6月非農就業人口新增職位回落至20.9萬 低過預期

【19：00】美期反覆、道指期貨跌5點，納指跌0.2%。

【12：34】道指期貨跌11點，報34120點，標指期貨跌3點，報4443點，納指期貨跌11點，報15226點。

【11：02】【美股焦點】Twitter威脅控告Meta Threads侵權、兼斥挖走其前員工 Meta否認指控

【10：43】【中概股審計】美國PCAOB據報上月再派團隊來港 對網易騰訊音樂等中概股進行審計檢查

【10：11】【Samsung】三星料第二季經營溢利按年料大跌96% 季度利潤為14年以來最低

【09：44】【HSBC滙豐】英國FCA促請滙豐在內9家銀行盡快調高存息 將對任何明顯拖延行為作出警惕

【08：56】【中美關係】耶倫今日將先後與劉鶴及國務院總理李強會面（附日程表）

【08：14】【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資︰美日貨幣政策分化 日圓或失守160、兌港元跌穿5算

====以下為7月6日美股市況====

美股周四繼續向下，道指早段一度急瀉517點，納指亦曾跌1.6%，美國最新公布的就業市場數據強勁，強化聯儲局將繼續加息的預期，市場避險情緒升溫，美滙指數重上103水平，美國10年期國債息率更突破4厘關。

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本港時間今晨4時， 道指跌366點或1.1%， 報33922點；納指跌112點或0.8%， 報13679點； 標指跌35點或0.8%， 報4411點。焦點股特斯拉早段最多曾跌3.4%至低見272.88美元， 收市跌2.1%，英偉達股價亦曾跌逾2.2%， 收市跌0.5%。

美國俗稱「小非農」的ADP就業人數變動勝預期，6月增加49.7萬人，遠高於預期的22.5萬人，為2022年2月以來最大增幅，前值為26.7萬人。

聯儲局加息的關鍵數據——就業報告周五公布，將進一步反映就業市場，而當小非農數據公布後，美國10年期債息已突破4厘，到達4.03厘水平，2年期債息5.1厘，06年以來最高。環球債息齊升，英國10年期債息報4.635厘，08年以來最高。美滙指數最高曾升見103.57後， 尾市在103關徘徊。

美服務業數據亦強勁，6月ISM服務業指數由50.3升至53.9，超預期的51.2，增速達到4個月以來最快，其中商業活動指標升至59.2的5個月高位，新訂單指標亦由52.9升至55.5，不過，衡量材料和服務支付價格的指標由56.2降至54.1，2020年3月以來最低。

美國財長耶倫已抵達中國，將與中國高層官員會談。市場預期美國尋求與中國的共同點，管理雙邊關係，就關切領域進行直接溝通，以及共同應對全球挑戰。

聯儲局幾乎所有決策官員料今年還將多次加息，達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）指，為實現聯邦公開市場委員會（FOMC）的目標，需要推行更多緊縮政策，暗示聯儲局可能有必要進一步加息。她對於通脹是否能夠迅速降溫非常擔憂，同時對加息滯後效應的影響抱懷疑態度。

美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國5月職位空缺982.4萬個，市場預期為990萬個；前值為1010.3萬個。

中國8月起限制用於電動車及半導體生產的礦物鎵與鍺出口，德國大眾汽車（Volkswagen）表示，密切關注中國對兩種涉及電動車生產的關鍵礦物實施出口限制措施，集團將隨時作出應對。

西方國家關注中國日後也會在稀土出口設限，引發嚴重供應鏈問題。高盛估計，西方國家須投放250億美元（1950億港元）資金，才足可使其稀土供應量與中國匹敵。

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即市走勢︰

【04：02】納斯達克金龍中國指數初步收跌3%，熱門中概股普遍下跌，蔚來跌超6%，拼多多跌超5%， 愛奇藝、嗶哩嗶哩、小鵬汽車跌超4%，京東跌超3%，百度、網易跌超2%，唯品會跌超1%，理想汽車、阿里巴巴、騰訊音樂小幅下跌。

【04：01】標普500指數初步收跌約0.8%，能源股跌2.4%，可選消費、公用事業、電信板塊至多跌1.6%，科技板塊跌0.1%。阿根廷電商Mercadolibre跌超7.6%，拼多多跌5.8%，Lucid集團跌4.5%，領跌納斯達克100指數的成分股。道指初步收跌超300點，成分股家得寶、美國運通、3M、高盛等至多跌2.8%，蘋果則漲0.3%，微軟漲1%。

【03：24】Meta CEO扎克伯格在Threads發帖公佈，截至當天上午，Threads的註冊用戶已超過3000萬。

【03：00】OpenAI：將在Completions API中淘汰幾個舊版模型。未來的模型將側重於Chat Completions API。

【02：48】消息人士稱，黑石集團和私募股權投資機構TPG競購美國基金管理公司Standish Management，交易價值高達17億美元。

【02：33】紐約8月原油期貨收漲0.01美元，漲幅0.01%，報71.80美元/桶。布蘭特9月原油期貨收跌0.13美元，跌幅0.17%，報76.52美元/桶。

【02：06】紐約8月黃金期貨收跌0.61%，報1915.40美元/盎司，盤中最低觸及1908.50美元。10月黃金期貨收跌0.59%，報1934.60美元/盎司，盤中最低觸及1927.60美元。

【01：35】瑞銀集團接管瑞士信貸的航運金融業務，並將其與瑞銀集團的飛機融資業務合併。

【01：33】亞馬遜16.5億美元收購iRobot的交易引發歐盟深入調查，歐盟監管機構將在最遲2023年11月15日決定該交易。

【00：57】據Mortgage News Daily：美國30年期固定利率按揭貸款的利率漲至7.22%，創2022年11月份以來新高。

【00：53】10年期英債收益率漲超16個基點，投資者消化利率峰值6.6%的峰值預期

【00：40】歐洲央行管委內格爾：目前不認為存在過度收緊的威脅。

【00：14】市場消息， META新推特競爭應用程序Threads， 在一小時內獲得1000萬註冊用戶。

【23：35】歐股收市下跌， 德股跌2.6%， 法股跌3.1%， 英股跌2.2%， 泛歐STOXX 600指數跌2.3%

【23：19】意大利國債價格延續跌勢。10年期意大利國債收益率上升20基點至4.37%。

【23：04】英國首相府發言人Blain：英國正與歐盟及歐洲各國就新能源汽車關稅問題進行磋商， 將在歐盟新能源汽車關稅問題上尋求可行的解決方案。

【22：58】道指跌500點 美債息突破4厘 美就業強勁 特斯拉跌2.7%

【22：24】道指跌453點 美債息突破4厘 美就業強勁 特斯拉跌2.8%

【21：44】道指跌351點或1%

【21：30】道指跌245點 納指跌1% 特斯拉跌1.1%

【20：36】美國俗稱「小非農」的ADP就業人數變動勝預期，6月增加49.7萬人，遠高於預期的22.5萬人，為2022年2月以來最大增幅，前值為26.7萬人。美國10年期債息突破4厘。

【美國經濟數據】美國6月ADP就業人數增加49.7萬 30年按揭利率驚聞7厘│首領失業救濟金人數回升至24.8萬

【17：24】美國財長耶倫已抵達中國，將與中國高層官員會談。道指期貨跌160點，納指期貨跌或0.5%。

【16：23】【Threads】IG新社交平台Threads挑戰Twitter、7小時吸千萬戶 朱克伯格逾10年首發Tweet踩場

【13：51】【汽車股】Tesla比亞迪等16車廠簽署《維護公平市場秩序承諾書》 電動車價格戰終戰？

【12：20】道指期貨跌112點，報34397點，標指期貨跌15點，報4468點，納指期貨跌73點或0.5%，報15287點。

【12：20】【下半年展望】晨星：美股科技股被高估、屬獲利時機 推薦價值股

【11：19】【人工智能】ChatGPT上月網站月流量和獨立訪客量 自去年11月推出以來首次下跌

【11：07】【中美關係】美財長耶倫預計今日下午4時半抵達北京 與中國高級官員會面

【10：51】【AI浪潮】馬斯克視像參與上海AI大會：中國將有強大AI能力 預告年底實現全自動駕駛

【10：18】【加密貨幣】貝萊德芬克：加密貨幣將徹底改變金融業 比特幣將「黃金數字化」

【09：11】【中美角力】美國據報限制中國企業使用雲服務 料新政今夏出台

【07：59】【儲局官員】威廉斯︰經濟數據支持儲局有必要加息

====以下為7月5日美股市況====

聯儲局在本港周四凌晨公布6月議息紀錄，稱幾乎所有決策官員料今年還將多次加息，但加息步伐較此前放緩。官員們維持美國今年經濟將輕度衰退的預測不變，失業率則面臨上行風險。儲局將於7月25至26日舉行貨幣政策會議。

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議息紀錄指出，儘管部分官員希望6月加息，但幾乎所有官員都認為6月暫停加息是合適做法。

受中國數據欠佳、中美科技角力及地緣危機影響，加上加息陰霾，美股反覆下滑，AI（人工智能）概念股拉鋸。截至今晨4時（即收市），道指跌129點，報34288點；標指跌8點，報4446點；納指跌25點或0.18%，報13791點。歐股收市跌0.73% 。美10年債息升破3.9厘關，暫報3.934厘，美滙指數亦企穩103水平。

沙特能源部長表示，沙特及俄羅斯最新的減產表現出團結，油價造好，紐約期油升3%，報71.91美元。沙特阿美（Saudi Aramco）行政總裁納賽爾（Amin Nasser）表示，近期油價持續下跌，是受到經濟衰退陰霾牽連，但他對需求前景仍然充滿信心。

俄羅斯烏克蘭危機有新進展，據外電引述歐洲及中國官員指，習近平3月時向普京表示不要對烏克蘭使用核武，中國官員其後私下說服普京放棄核武威脅而受到讚譽，並指這是中國與歐洲修復關係的核心，令市場對和平前景重燃希望。

不過，烏克蘭總統澤連斯基向法國總統馬克龍通報，俄羅斯控制的紮波羅熱核電站發生的危險挑釁事件。俄羅斯國家通訊社援引該國核網絡運營商顧問，烏克蘭正計劃襲擊這一關鍵設施。

澤連斯基其後補充，俄羅斯軍方在扎波羅熱核電站的幾個發電機組的屋頂上放置了類似爆炸物的物體。另外，澤連斯基高級顧問Andriy Yermak指，中國反對俄國用核武的立場非常重要。

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即市走勢︰

【02：10】儲局公布6月議息紀錄，稱幾乎所有官員料年內多次加息； 債息升破3.9厘， 道指跌逾120點

【23：20】特斯拉牛皮 Meta升逾3% 道指跌62點、納指反覆

【21：45】道指曾跌191點後，跌幅收窄至百點水平，納指曾跌0.4%後走勢反覆。

【21：30】特斯拉跌0.2% 道指跌184點、納指跌0.3%

【19：56】【日本股市】日本股市4萬點？ 分析師：日本央行不想30年後再製造泡沫

【19：02】【新股IPO】AI獨角獸第四範式 完成中證監報備程序

【18：43】【大行看法】瑞士寶盛：維持中資股「中性」評級 建議年底前買一類股

【18：17】【大行看法】施羅德：長線投資者對內地股市失去信心

【18：10】道指期貨跌146點、納指期貨跌0.7%，大宗商品價格有支持，紐約期油升2%，金價升0.4%。

【18：02】【HSBC滙豐】滙豐倫敦總部測試量子技術 應對未來網絡威脅

【17：24】【家族辦公室】新加坡擬修訂家辦稅務寬免條件 冀鼓勵投資當地

【16：26】【人民幣匯價】內地銀行據報再下調企業美元存款利率上限 人民幣回軟至7.24

【16：00】俄羅斯烏克蘭危機有新進展，據外電引述歐洲及中國官員指，習近平3月時向普京表示不要對烏克蘭使用核武，中國官員其後私下說服普京放棄核武威脅而受到讚譽，並指這是中國與歐洲修復關係的核心，令市場對和平前景重燃希望。

不過，烏克蘭總統澤連斯基向法國總統馬克龍通報，俄羅斯控制的紮波羅熱核電站發生的危險挑釁事件。俄羅斯國家通訊社援引該國核網絡運營商顧問，烏克蘭正計劃襲擊這一關鍵設施。

【15：09】【大行看法】瑞銀財管料7月後有財政及貨幣刺激政策推出 維持中資股高單位數至中雙位數升幅、看好三板塊

【14：36】【新股IPO】Shein據報已與3家投行商討赴美IPO 尚未決定紐交所或納斯達克上市

【12：06】道指期貨跌44點，報34593點，標指期貨跌3點，報4488點，納指期貨跌21點或0.1%，報15343點。

【11：32】【HSBC滙豐】北京市委會見滙豐杜嘉祺 滙豐：加大在京投資並建全球財富管理中心

【10：30】【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲突訪巴基斯坦 後續旅程將是這個中亞國家？

【08：25】【銀行業】英國據報考慮要求外資銀行設子公司 以便出現問題時能迅速介入

【07：30】【電動車】乘聯會：Tesla中國6月銷售9.37萬輛 按年增18.7%

【07：30】【美股焦點】Meta周四推Thread 搶Twitter市場

====以下為7月4日美股市況====

美國獨立日假期，美股周二休市 ， 投資者關注美國財長耶倫周四訪華。道指期貨暫報34594點，跌43點，納指期貨跌0.13%。

德國今日將會公布5月進出口、貿易收支數據。歐股收市微升0.07%，報461點。

聯儲局對銀行進行的年度壓力測試，被銀行質疑相關預測與銀行有出入。美銀和花旗指，它們自己的預測與聯儲局有所不同，正就此與當局進行討論。聯儲局的年度考核和預測結果受到密切關注，是因為這決定了銀行可以向投資者回報多少紅利的關鍵因素。美銀聲明指，與聯儲局討論以「理解9個季度壓力期間其他全面收益的差異」；花旗則表示正設法理解非利息收入的差異。



美滙指數在103關徘徊，暫報102.99；美國經濟動力繼續強勁，國債息暫報3.858厘。

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即市走勢︰

【21：40】道指期貨跌37點，納指期貨升3點或不足0.1%。

【18：40】道指期貨跌24點，納指期貨跌14點或0.1%。

【13：23】【Yahoo搜尋】Yahoo據報計劃重新上市 CEO：公司盈利能力很強

【13：18】【澳洲議息】澳洲央行維持利率4.1厘不變、符預期 澳元兌美元急速走低

【12：43】道指期貨升11點，報34648點，標指期貨升不足1點，報4493點，納指期貨跌9點，報15355點。

【11：31】【美股焦點】Meta Quest VR裝置據報打入中國市場遇阻 原因竟是朱克伯格3年前的一句說話......

【10：42】【加密貨幣】納斯達克向美國證交會重新提交詳細文件 涉及貝萊德現貨比特幣ETF上市申請

【09：49】【HSBC滙豐】滙豐據報密謀挖角瑞信中東高級財富管理團隊 或對瑞銀構成衝擊

【08：45】【富豪排名】鐵籠格鬥比試前馬斯克先勝一局 上半年身家增長近千億美元打贏朱克伯格

【08：03】【HSBC滙豐】英監管機構據報將就存款利率問題與滙豐等銀行高層會面

====以下為7月3日美股市況====

美國獨立日假期，美股周一半日市，周二休市。截至本港時間今晨1時（即收市），道指報34418點，升10點或0.03%；標普500指數報4455點，升5點或0.12%；納指報13816點，升28點或0.2%。美國10年期債息一度跌穿3.8厘，其後低位回升。美滙指數亦自即市高位103.27回落， 尾市暫報102.95。

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彭博億萬富翁指數顯示，上半年全球前500名最富裕人士，其個人財富合共增長8520億美元，創2020年下半年以來最佳半年表現 ； 投資者熱捧人工智能（AI）概念刺激科技股節節上升，Tesla行政總裁馬斯克的個人財富淨值增966億美元，Meta行政總裁朱克伯格增長589億美元，成為大贏家。

Tesla股價周一早市曾急升8.6%，高見284.25美元，收市升6.9%，報279.82美元， 創3月21日以來最大單日漲幅。總市值突破7500億美元，成交231億美元，交投活躍未有受半日市的影響。不過，緊隨其後的英偉達股價收升0.26%，報424.13美元。

美國數據欠佳，為儲局加息預期繼續降溫，美國製造業錄得3年來最大降幅，連續第8個月萎縮，6月ISM製造業指數由46.9跌至46，銷售價格、就業均下跌至41.8及48.1，新訂單由42.6上升至45.6，均低於50的萎縮水平。

生產指標ISM製造業指數處於2020年5月以來最低，表明商品需求疲弱。新訂單指標連續第10個月萎縮。未交貨訂單下降，有助於解釋製造業就業指標回落。ISM製造業指數的就業指標跌至三個月低點48.1，表明增加人手的製造商減少。

隨著消費轉向服務領域，許多美國人繼續限制在商品上的支出，還有很多美國民眾節衣縮食，因為通脹居高不下削弱了收入，影響購買力。

本周焦點方面為6月非農數據，另外亦要留意FOMC會議紀錄。

另外，俄羅斯副總理Alexander Novak表示，俄羅斯計畫下月削減每日50萬桶原油出口量，以維持全球市場平衡。早前，俄羅斯在OPEC+中的重要盟友沙特阿拉伯宣布，將每日100萬桶的自願減產延長到8月。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股周一提早收市、周二休市 聚焦周五美國6月非農就業人口增長（附數據表）

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即市走勢︰

【00：19】歐市尾市，德國10年期國債收益率漲4.5基點，報2.437厘，盤中交投於2.363厘至2.453厘區間。 兩年期德債收益率漲6.4基點，報3.26厘，盤中交投於3.168厘至3.277厘區間；30年期德債收益率漲0.6個基點，報2.395厘。

【00：12】若干被解僱的員工起訴馬斯克實控的社交媒體公司推特，他們指控推特規避仲裁程序。

【23：35】歐洲主要股指收跌，德國DAX指數跌0.4%，法國CAC40指數跌0.2%，英國富時100指數跌0.1%。泛歐STOXX 600指數跌0.2%

【23：15】數字貨幣交易所Coinbase漲逾11%，此前美國芝加哥期權交易所（CBOE）重新提交富達的比特幣ETF申請。

【21：30】道指跌89點，報34318點，納指升0.1%，報13802點，標指微跌7點，報4442點。

【18：13】道指期貨跌30點，納指期貨升0.2%，標指期貨微升。

【12：13】道指期貨跌6點，報34637點，標指期貨無升跌，報4488點，納指期貨升14點或0.1%，報15351點。

【11：36】【TSLA】美國德州擬強推Tesla充電標準 遭數間充電樁營運商聯名反對

【09：00】【大行看法】法國外貿銀行吳卓殷：美滙今季料最高見105 年底或回落至100樓下

【08：15】【中美關係】美財長耶倫將於本月6日至9日訪華 與中國高官會面

【07：56】【TSLA】Tesla第二季交付46.6萬輛超預期兼創紀錄 減價推動銷量見成效

【07：30】美國消費通脹緩和， 利好美股，科技股領漲，道指午市漲幅擴大至最多升344點，收升285點或0.8%， 報34407點； 納指升196點或1.4%， 報13787點； 標指升53點或1.2%， 報4450點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指收漲285點 納指升1.4% 蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩