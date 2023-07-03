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佛州新法嚴打無證非法移民 民權組織擬起訴州長德桑蒂斯

環球社會熱點 12:30 2023/07/03

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美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）簽署的新法案上周六（1日）生效，設多項措施嚴厲打擊無證非法移民。五個民權組織組成的聯盟指法案違憲及反移民，擬起訴德桑蒂斯。

法國非裔司機遭警射殺 死者外祖母促示威者停止騷亂 【下一頁】

佛州的SB 1718法案有多項具爭議的措施，首先是會擴大電子驗證系統，要求擁有超過25 名員工的僱主檢查員工的移民身份。如僱主被發現違規，可被處以每日1,000美元罰款。

其次，接受醫療補助的醫院接收患者前必須詢問患者的移民身份，並向政府提交相關文件。

第三，其他州分向無證移民頒發的駕駛執照於佛州失效。

第四，如有人故意將無證移民運送進出佛州，會被定為刑事罪行，包括與無證移民同行者、協助無證移民的慈善團體或非政府組織人士。

法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕 【下一頁】

美國公民自由聯盟（ACLU）等5個團體發表聯合聲明，計劃就新法案起訴德桑蒂斯，而訴訟將著重於運送無證移民至當地刑事化的部分，上述組織認為該法例屬違憲及反移民。

根據佛羅里達州政策研究所的數據，佛州農業、建築業、款待行業、零售業等行業，合共佔佛州國內生產總值（GDP）的四分之一，並依賴近40萬無證工人才能運作。

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責任編輯：鄭錦玲

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