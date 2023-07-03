【Twitter之亂】Twitter推新政策用戶紛紛出走　Tumblr或成最大贏家

社交平台Twitter近日再惹起風波，其行政總裁馬斯克（Elon Musk）突然宣布，Twitter將限制所有使用者每天可以瀏覽的推文數量，已認證帳戶每日可閱讀最多1萬篇帖文，未認證帳戶只可閱讀最多1000篇帖文。事件隨即引來大批用戶不滿，用家紛紛出走。Twitter對手Tumblr更隨即在官網註冊頁面新增：「來自Twitter？註冊吧！」，來諷刺Twitter。

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Elon Musk週末期間在Twitter上宣布，採取新措施，將限制使用者每天可以閱讀的推文數量，而相關措施是要阻止極端資料抓取及系統操縱問題，但未有說明措施會維持多久。

不過，此舉立刻引來大批用戶不滿，Tumblr也趁機吸納新用戶，呼籲Twitter用戶「轉會」。Tumblr在其註冊頁面上，新增「從Twitter過來？那請註冊一下！」一欄，嘲諷Twitter。

是次Twitter之亂，主要是因Elon Musk宣布限制用戶瀏覽推文數量而引起。有用戶推測，此限制是因為Twitter拒付Google Cloud帳單而導致，因此積極將Twitter從Google Cloud遷移。不過，這一切均是用戶自行推測，Elon Musk並未正面回應。

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責任編輯：曾曉汶

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