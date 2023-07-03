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英格蘭火車司機禁加班 料影響6日服務

環球社會熱點 12:05 2023/07/03

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英格蘭火車司機工會ASLEF宣布，周一（3日）起將禁止成員超時工作，為期至周六（8日），繼續爭取改善薪酬待遇。

慈善機構研究：近1成半英國人去年因缺錢要捱餓 【下一頁】

ASLEF旗下16間火車公司的成員將在周一起，停止英格蘭司機逾時工作，但倫敦﹑蘇格蘭及威爾士的火車司機相信不會參與工業行動。

據悉火車服務受影響程度不同，部分火車營運商會照常服務，但部分將只能提供有限服務。英格蘭乘客亦被警告，可能突然會有火車服務取消。英國多數火車營運商據指多數依靠司機逾時工作，維持日常服務數量。一旦司機拒絕超時工作，相信服務將嚴重受阻。

ASLEF強調，司機工資已4年未有增長，而且多數成員投票支持工業行動，因此發起停止超時工作。秘書長惠蘭（Mick Whelan）表明，資方及政府未有意願解決分歧，工業行動亦是別無他法的選擇。

【英國王室】威廉上年度領地收入近6000萬 明年或逼近2億 【下一頁】

業界代表組織列車運營商協會（Rail Delivery Group）發言人指出，ASLEF領導層持續影響乘客的外遊計劃，拒絕接受公平及可負擔的薪酬調整方案，無視工會成員利益。

協會表示，提案建議2023年底時，一周工作4天的司機在沒有超時工作下，平均年薪將提升至近6.5萬英鎊（約64.65萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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