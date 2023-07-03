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【港元拆息】隔夜HIBOR回落0.65厘、企5厘以上 滙豐廖宜建：香港毋須搶先美國加息
宏觀解讀 11:57 2023/07/03
銀行半年結之後，香港銀行同業拆息水平從高位回落，隔夜HIBOR 單日回落逾0.65厘至5.09881厘，不過仍較一周前高出0.15厘，反映銀行間短期流動性僅輕微緩和。其餘HIBOR普遍輕1微回落，全線處於4.9厘以上，當中與H按掛鈎的1個月HIBOR連跌8個交易日，新報4.93167厘。
銀行公會上午11時15分公布最新港元拆息水平：
|到期日
|7月3日港元拆息
（HIBOR）
|單日變幅（厘）
|一周變幅（厘）
|隔夜
|5.09881
|-0.65357
|+0.15107
|1 星期
|4.97369
|-0.29976
|-0.09702
|2 星期
|4.96816
|-0.07178
|-0.10184
|1 個月
|4.93167
|-0.00238
|-0.11482
|2 個月
|4.93351
|-0.01125
|-0.11369
|3 個月
|4.96774
|不變
|-0.07803
|6 個月
|4.96845
|+0.00178
|-0.09572
|12 個月
|5.01321
|-0.01995
|-0.08750
滙豐廖宜建：香港不用追加利息
美國去年至今累計加息5厘，外界預期聯儲局本月底或再度加息，香港龍頭銀行滙豐此輪累加最優惠利率（P）0.75厘，與美國加幅相差甚遠。
對於外界憂慮香港流動性不斷收縮下，或須「追加」利息，滙豐 （00005） 亞太區聯席行政總裁廖宜建最新接受本地傳媒專訪時重申，看不到一個環境需要追加港息，該行也不會在聯儲局會議之間先行出手加息，並指亞洲幾個經濟體可以與美國息口變動「decouple（脫鈎）」，「不必一定它加我們就加」。
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編輯：麥德銘
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