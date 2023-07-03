▲ 【港元拆息】隔夜HIBOR回落0.65厘、企5厘以上 滙豐廖宜建：香港毋須搶先美國加息

銀行半年結之後，香港銀行同業拆息水平從高位回落，隔夜HIBOR 單日回落逾0.65厘至5.09881厘，不過仍較一周前高出0.15厘，反映銀行間短期流動性僅輕微緩和。其餘HIBOR普遍輕1微回落，全線處於4.9厘以上，當中與H按掛鈎的1個月HIBOR連跌8個交易日，新報4.93167厘。

銀行公會上午11時15分公布最新港元拆息水平：

到期日 7月3日港元拆息

（HIBOR） 單日變幅（厘） 一周變幅（厘） 隔夜 5.09881 -0.65357 +0.15107 1 星期 4.97369 -0.29976 -0.09702 2 星期 4.96816 -0.07178 -0.10184 1 個月 4.93167 -0.00238 -0.11482 2 個月 4.93351 -0.01125 -0.11369 3 個月 4.96774 不變 -0.07803 6 個月 4.96845 +0.00178 -0.09572 12 個月 5.01321 -0.01995 -0.08750

滙豐廖宜建：香港不用追加利息

美國去年至今累計加息5厘，外界預期聯儲局本月底或再度加息，香港龍頭銀行滙豐此輪累加最優惠利率（P）0.75厘，與美國加幅相差甚遠。

對於外界憂慮香港流動性不斷收縮下，或須「追加」利息，滙豐 （00005） 亞太區聯席行政總裁廖宜建最新接受本地傳媒專訪時重申，看不到一個環境需要追加港息，該行也不會在聯儲局會議之間先行出手加息，並指亞洲幾個經濟體可以與美國息口變動「decouple（脫鈎）」，「不必一定它加我們就加」。

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編輯：麥德銘