大快活計劃續加價1至2% 晚市生意較疫情前仍少兩成

大快活集團（00052）行政總裁羅輝承6月30日表示，不排除未來加價機會，冀望能透過餐單及原材料調配等方法，控制其加幅介乎1%至2%；集團目前仍欠缺300至400名前線及辦公室內部員工等，未來繼續展開招聘工作，並指歡迎政府輸入外勞政策，但仍會優先考慮招聘本地人士。

他表示，4至6月生意額按年有明顯升幅，現時早午、下午茶時段的餐廳人流已回到疫前水平，惟晚市仍持續改善中，並對前景感樂觀。



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至於開店計劃，他表示，集團目標現財年在港開10間分店、大灣區則開6至8間；他又指，現時租金水平已回復平穩，但仍有議價空間。



集團執行主席羅開揚表示，即使上財年派息率按年下跌，但認為現時集團整體財務情況健康。

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編輯：譚翠兒