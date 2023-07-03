阿根廷首以人民幣還外債 有助避免違約風險

阿根廷使用國際貨幣基金組織特別提款權及人民幣結算方式，向國際貨幣基金組織償還6月30日到期的27億美元外債，是阿根廷首次使用人民幣償還外債。

27億美元到期債務中，17億美元以使用國際貨幣基金組織特別提款權的方式支付，其餘10億美元以使用人民幣結算的方式支付。

當地學者指出，使用人民幣有助阿根廷避免違約風險，同時促進與中國的經貿往來，又指阿根廷企業需要進口大量商品，這些商品絕大多數來自中國。



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指中國生產和出售大量商品，與中國有貿易往來的國家，使用人民幣會更方便，又指人民幣在拉美地區的影響力不斷擴大，融資援助區內國家發展，反映中國在世界發展中的重要作用。

另外，阿根廷央行宣布，將人民幣納入該國銀行系統允許存取的幣種，批准該國金融機構開設人民幣儲蓄賬戶，並承諾推進人民幣進一步融入阿根廷金融市場。

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編輯：譚翠兒