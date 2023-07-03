【網絡攻擊】台積電硬件供應商遭黑客攻擊　部分數據流出

被稱為全球最猖獗勒索軟件的LockBit，近日動作頻繁，魔爪更伸向了半導體市場巨頭台積電。LockBit日前聲稱，已掌握台積電的敏感資訊，並要求台積電支付7,000萬美元（約5.4億港元）。台積電後來確認受LockBit勒索軟件入侵攻擊，但就強調受攻擊的是其硬件供應商，洩漏的資料只是設備初始設定資料。

【網絡安全】Apple產品現零日漏洞或遭黑客攻擊 香港電腦保安事故協調中心籲用戶盡快更新

【網絡安全】印度擬推新法案 針對舊法案未覆蓋網絡犯罪

綜合外媒報道，台積電日前被LockBit在官網列為最新的攻擊對象，並並勒索7,000萬美元，要求在8月6日前支付，否則將公開披露所有被盜資訊。台積電其後回應並證實事件，但就表示黑客的攻擊並沒有影響公司的生產營運，也沒有客戶的相關資訊遭外洩。

台積電表示，黑客實際攻擊的是其供應鏈的廠商，並非台積電的系統，估計黑客是看到與台積電相關的文件，誤以為入侵了台積電，而且實際上被盜取的只是供應商協助的硬件初始設定資料。

台積電又強調，所有採購的硬件設備和安全設定，都會在進廠之後進行相應的調整。事發後也會按照標準程序處理，終止與供應商的數據交換。另外，目前事件已經進入司法調查階段，後續亦將加強宣導供應商的安全意識與確認安全標準做法。

【網絡攻擊】Microsoft證實月初受到網絡DDoS攻擊 服務一度中斷

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：