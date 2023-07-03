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【芯片大戰】富瑞：中國半導體股可成荷蘭光刻機限制下的贏家　上海復旦曾升8.5%

股市 11:28 2023/07/03

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【芯片大戰】富瑞：中國半導體股可成荷蘭光刻機限制下的贏家

荷蘭政府上周五公布深紫外光光刻技術出口規定，被視為針對中國發展半導體的新措施，富瑞最新發報告，荷蘭最新芯片限制也沒預期中嚴格，中國半導體生產設備商有望成為贏家。

富瑞分析師指，荷蘭最新規定令人意外地允許ASML出口最古舊的浸潤式（Arf Immersion）光刻機NXT1980Di，該機器能夠製造16/14納米甚至是7/5納米製程芯片，雖然良率較低，但理論上足以開發如Nvidia A100般的高效能人工智能芯片，削弱美國限制中國AI發展的目標。

富瑞：管制力度不如預期　中國芯片廠將掃貨

富瑞續指，由於管制力度未及預期，上調中國晶圓製造商在2023年至26年的資本開支預測26%，相信他們會此期間盡可能購買設備。該行同時預計日本會授予尼康（Nikon）和TEL等公司許可證，讓它們出口關鍵工具，令中國可以在更先進和高容量的邏輯和記憶芯片市場上擴大。

在晶圓製造商有望加大資本開支，富瑞認為，中國本土的半導體生產設備廠也會成為贏家。

富瑞繼而上調中微公司（滬：688012）評級，從「跑輸大市」一舉升至「買入」，目標價為255.45元人民幣。中微公司今日股價曾升近4%，惟最新倒跌2%，暫報153.42元人民幣。

另外，上海復旦今早股價最高升8.5%，最新升7%，報20.6元。

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