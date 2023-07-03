【TSLA】美國德州擬強推Tesla充電標準　遭數間充電樁營運商聯名反對

▲ 美國德州擬強推Tesla充電標準 遭數間充電樁營運商聯名反對

美國德州擬強制電動車充電站使用Tesla（特斯拉，美：TSLA）技術，不過，外電最新報道，計劃遭數間充電樁製造商和營運商反對，稱計劃目前為時過早。

報道指，德州早前要求充電公司採用特斯拉的北美充電標準（NACS）以及全美公認的組合充電標準（CCS）技術，才有資格參與使用聯邦資金實現高速公路電氣化的州計劃。除德州之外，報道稱，華盛頓州亦有相似的計劃。

不過，包括充電樁營運商ChargePoint Holdings（美：CHPT）和製造商ABB在內的5間電動車充電公司及一間清潔能源協會，已致函德州交通委員會，呼籲給予更多時間重新設計和測試特斯拉的充電連接器。

德州交通委員會、ChargePoint、ABB及其他聯名致函的充電公司未有回應置評請求。

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記者：伍鍵文