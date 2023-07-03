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債市轉變  下一步如何部署

股市 11:23 2023/07/03

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債券市場大幅重新定價，對固定收益投資者帶來深遠影響，尤其是風險預算增至高於歷史水平的投資者。考慮到目前市場環境，加上利率政策有機會即將踏入下一周期階段，現在是投資者調整投資組合風險和未來預期的理想時機。

回望2007年環球金融危機的徵兆僅開始浮現，美國10年期國庫券孳息率便已跌穿5%關口。此後16年內，孳息率一直未有觸及5%關口。相反，10年期債券孳息率在2020年8月曾跌至0.52%的歷史低位，並在這個不幸的年份內絕大部份時間徘徊於1%以下。

然而，只是短短16個月，一切都已經改變。首先，美國通脹由不足2%躍升至40年高位的9%。美國聯儲局別無選擇，連番加息。通脹居高不下、央行實行緊縮性貨幣政策，以及資產價格可能被高估。不過，固定收益投資者還有一絲希望，因為債券市場終於重新展現收益。

參考歷史數據，彭博美國綜合債券指數對比標普500指數的一年期相關系數一直相當波動，但在2022年前的十年期間，兩者的相關系數平均值基本上等於零。時至今日，這項相關系數接近0.8，迫近50年高位。對投資者而言，這種情況的確難以接受，特別是考慮到標普500指數在去年下跌超過18%，而整體債券市場同樣出現雙位數的跌幅。

隨著風險情緒減弱，我們預計股債相關性將開始下降。雖然通脹可能在若干時間內居高不下，但我們認為市場已消化初期的衝擊，再看國際貨幣基金組織近期預測環球未來五年增長只有3.0%，是歷來公布的最低五年預測。環球經濟增長放緩在短期內將會成為推動市場去舊迎新的下一個重大事件。

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【開市追揸沽】港股、美股下半年點走？ 蘋果市值破3兆美元後部署

撰文 : Christopher M. Chapman 宏利投資管理環球多元行業定息產品高級組合經理

欄名 : 基金卓見

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