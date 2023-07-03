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法國特里奧斯集團　旗下馬鈴薯澱粉工廠尋求新東家

環球政經 11:20 2023/07/03

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根據法廣RFI報導，法國的兩大馬鈴薯澱粉製造企業之一、特里奧斯集團（Tereos）旗下的一家工廠正在尋求新東家。法國的這一行業，每年出口額達6千萬歐元，但乾旱造成收益減少。

法國在1945年曾有上百家澱粉廠，如今只剩下兩家了。這種情形可能也持續不了太久。特里奧斯集團（Tereos）旗下的一家馬鈴薯澱粉廠，如果沒有人接手，則將關門。

特里奧斯集團（Tereos）旗下這家馬鈴薯澱粉廠所遭遇的困境，主要原因是由於氣候變化造成收益減少。對此感到痛心的法蘭西《土豆生產者全國聯盟》(UNPT-Union Nationale des producteurs de Pommes de Terre)呼籲當局撥款，給種植者們予以額外補助。

【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」 提供逾3000航空業職位空缺【見下頁

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法蘭西[土豆生產者全國聯盟](UNPT）擔心，種植面積大幅減少，將影響到法國馬鈴薯種植特點的持續性。因為，法國是唯一為馬鈴薯澱粉加工指定種植產區的國家。

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編輯：譚翠兒

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