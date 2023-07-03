菲律賓旅遊宣傳片用其他國家鏡頭 廣告公司致歉

菲律賓政府為宣傳旅遊，推出宣傳影片。但被發現當中的水稻梯田鏡頭實際來自印尼，還有部分鏡頭來自沙特及瑞士。負責製作影片的菲律賓公司承認疏忽，並為此致歉。菲律賓官員則指，影片製作並未使用任何公帑。

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影片播出後被發現，當中的水稻梯田鏡頭來自印尼、沙丘鏡頭來自沙特，而飛機降落的畫面則來自瑞士。涉事製作公司DDB Philippines表示，錯誤是不幸的疏忽。DDB指是次使用素材做法是廣告行業標準，但承認在宣傳菲律賓時使用外國素材非常不恰當，且違背當局目標。

菲律賓旅遊部長Christina Garcia Frasco表示，當局已經多次向DDB公司確認，影片使用的素材是原創並擁有版權。而DDB亦一再向當局保證，所有素材符合規定。她同時強調，影片製作過程並未花費任何公帑，當局會確保DDB承擔責任。

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菲律賓6月底時啟動「愛菲律賓」（Love the Philippines）活動，並為此撥款90萬美元（約702萬港元），相關影片是活動的一部分。相關影片目前已被刪除，DDB指將協助旅遊部調查。

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責任編輯：李俊儀