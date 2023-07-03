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【AI熱潮】AI熱潮勢不可擋 供應鏈萬箭齊發

環球政經 11:20 2023/07/03

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全球AI熱潮勢不可擋，包括高速運算、資料中心、伺服器等，將貫穿今年全年投資主軸，而在AI的趨勢之下，AI相關供應鏈個股多頭再起，市場看好各供應鏈的營運下半年將明顯優於上半年，並推升伺服器產業重回成長軌道。

【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」 提供逾3000航空業職位空缺【見下頁

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AI應用正朝多面向發展的態勢，從運算能力到全面整合AI、再到AI投資，幾乎已被視為AI的iPhone時刻來臨；預期這股長期結構式成長趨勢，也將吸引更多金額挹注；現階段最明確的投資機會包含AI 伺服器、雲端平台及可快速將AI融合應用至現有產品中的相關企業，故接下來也可開始關注受惠於AI應用的擴散效應。

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

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編輯：譚翠兒

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