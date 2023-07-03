法國非裔司機遭警射殺 死者外祖母促示威者停止騷亂

法國連續多日爆發示威，抗議一名17歲非裔青年司機上周被警員射殺。但青年的外祖母周日（2日）表示，她希望青年之死引發的全國騷亂能夠落幕。

法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕 【下一頁】

法媒引述離世非裔青年Nahel的外祖母Nadia指，示威者利用外孫的死為藉口製造混亂，而家屬尋求平靜，她亦勸諭示威者停止。

Nadia直言外孫離世後，女兒為此不知所措，仿如失去了人生一樣。

另外有民眾為射殺Nahel的警員發起眾籌，至今籌得約67萬歐元（約573萬港元），Nadia則坦言對此很心痛。

法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態 【下一頁】

路透社引述法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）指，當局當晚再部署約4.5萬警力，預防示威者焚毀汽車、搶掠商舖或攻擊市政廳等政府場所。

總統馬克龍（Emmanuel Macron）已推遲對德國的國事訪問，定於周一（3日）與國會領袖會晤，並於周二（4日）會見受騷亂影響的220多個地區首長。

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責任編輯：鄭錦玲