  • 30°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法國非裔司機遭警射殺 死者外祖母促示威者停止騷亂

環球社會熱點 11:02 2023/07/03

分享：

分享：

法國連續多日爆發示威，抗議一名17歲非裔青年司機上周被警員射殺。但青年的外祖母周日（2日）表示，她希望青年之死引發的全國騷亂能夠落幕。

法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕 【下一頁】

法媒引述離世非裔青年Nahel的外祖母Nadia指，示威者利用外孫的死為藉口製造混亂，而家屬尋求平靜，她亦勸諭示威者停止。

Nadia直言外孫離世後，女兒為此不知所措，仿如失去了人生一樣。

另外有民眾為射殺Nahel的警員發起眾籌，至今籌得約67萬歐元（約573萬港元），Nadia則坦言對此很心痛。

法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態 【下一頁】

路透社引述法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）指，當局當晚再部署約4.5萬警力，預防示威者焚毀汽車、搶掠商舖或攻擊市政廳等政府場所。

總統馬克龍（Emmanuel Macron）已推遲對德國的國事訪問，定於周一（3日）與國會領袖會晤，並於周二（4日）會見受騷亂影響的220多個地區首長。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕
2023/07/02
法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕
法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態
2023/07/01
法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態
法國17歲司機拒停車檢查遭警擊斃 民眾示威縱火
2023/06/28
法國17歲司機拒停車檢查遭警擊斃 民眾示威縱火
意氣候環保人士「染黑」羅馬許願池 抗議使用化石燃料
2023/05/22
意氣候環保人士「染黑」羅馬許願池 抗議使用化石燃料
法國第一夫人侄孫遇襲 疑因兇徒不滿馬克龍言論
2023/05/17
法國第一夫人侄孫遇襲 疑因兇徒不滿馬克龍言論

你可能感興趣

法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕
17:29 2023/07/02
法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕
法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態
15:19 2023/07/01
法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態
法國17歲司機拒停車檢查遭警擊斃 民眾示威縱火
12:47 2023/06/28
法國17歲司機拒停車檢查遭警擊斃 民眾示威縱火
請願示威 歧視 社會矛盾 馬克龍 法國

下一篇文章

【俄烏戰爭】俄軍傳4地區取進展 澤連斯基認反攻暫成效有限（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態
法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態
全球最「長壽」報章紙本停刊 頭版以數字紀念320年歷史
全球最「長壽」報章紙本停刊 頭版以數字紀念320年歷史
聯合航空取消航班數千乘客滯留 CEO坐私人飛機捱轟急致歉
聯合航空取消航班數千乘客滯留 CEO坐私人飛機捱轟急致歉
【俄烏戰爭】俄軍傳4地區取進展 澤連斯基認反攻暫成效有限（持續更新）
【俄烏戰爭】俄軍傳4地區取進展 澤連斯基認反攻暫成效有限（持續更新）
法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕
法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕
普京認直接資助「瓦格納」76億元 更易被起訴戰爭罪
普京認直接資助「瓦格納」76億元 更易被起訴戰爭罪
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款