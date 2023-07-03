拜登下周訪英 將晤英王查理斯及辛偉誠

美國總統拜登（Joe Biden）將在下周訪問英國，預計會與英王查理斯3世（Charles III）及首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面，加強與英國的合作關係。

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白宮周日（2日）宣布，拜登將在7月次周訪問英國。發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表明，拜登此行有意進一步加強兩國聯繫。

英國首相府表示，十分期待拜登本月稍後來訪。發言人聲稱，拜登訪英象徵兩國關係密切，未來會公布更多雙方會面詳情。

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拜登完成訪英行程後，將轉往波羅的海三小國之一的立陶宛，參與下周二至三（11至12日）舉行的北約（NATO）峰會。其後，拜登再去芬蘭，與北領袖會面。

拜登今年曾出訪北愛爾蘭，慶祝《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）簽署25周年，但未有出席查理斯加冕禮。辛偉誠亦有訪問美國，簽署《大西洋宣言》（Atlantic declaration）。

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責任編輯：吳漢培