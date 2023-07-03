【中國經濟】中國6月財新製造業PMI跌至50.5　勝預期

▲ 中國6月財新製造業PMI跌至50.5 勝預期

内地6月財新製造業採購經理指數（PMI）錄50.5，按月跌0.4，勝市場預期的50，連續兩個月位於擴張區間。財新表示，製造業景氣度仍高於臨界點，但擴張速度放緩，顯示製造業生產經營活動修復減速，市場信心繼續回落。

財新指出，製造業產需擴張速度不同程度放緩。6月製造業生產指數從5月的11個月來高點明顯下行，但仍維持在榮枯線以上，製造業新訂單指數也在擴張區間略有回落。按三大商品劃分，僅消費品類需求增加，中間品類基本持平，投資品類新訂單減少。

外需方面，6月新出口訂單指數僅略高於臨界點，顯示海外新業務量變化不大。樣本企業反映，全球經濟狀況轉弱，導致出口不振，而消費品類與投資品類外需下降，僅中間品類微升。

6月製造業就業指數在收縮區間略有反彈，仍明顯低於榮枯線。企業表示，由於銷售低於預期，重新調整產能，因此壓縮用工。三大類產品用工均有收縮，其中投資品類最為明顯。

籲加大宏觀層面政策力度支持

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前經濟恢復基礎不牢固，修復速度不及預期，經濟增長內生動力不足、需求偏弱、市場預期差仍是突出問題。6月財新中國製造業PMI所反映的就業水平下降、通縮壓力增加、樂觀預期淡化亦指向這一事實。

他指出，未來一段時期，相關政策在宏觀層面應加強支持力度，微觀層面應提高效率，確保政策紅利直達市場主體，切實改善就業和市場預期。

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記者：伍鍵文