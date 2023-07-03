謹慎投資但切勿過分看淡投資前景

踏入2023年下半年，通脹持續高企、利率攀升和經濟增長放緩仍在短期内為投資前景蒙上陰影。但直至5月下旬，經濟和市場的穩健程度出人意表，全球主要經濟體仍錄得經濟增長，企業盈利高過預期，主要股票市場亦錄得上漲。我們認為，雖然短期前景不明朗，但投資者不應過分悲觀，否則或會錯失投資良機和市場復甦的潛在訊號。

經濟指標亮起警號

多項經濟指標亮起警號。舉例來說，美國國債孳息率曲倒掛往往預示經濟衰退，而該曲線的倒掛於五月底時接近歷來最陡斜程度。但新冠疫情的影響令投資者難以分辨市場訊號（signal）與雜音（noise）。

持續的通脹壓力仍將限制全球貨幣措施的放鬆，尤其是不包括食品和能源價格的核心通脹仍然居高不下，服務業的通脹亦持續攀升。 我們認為，美國的通脹水平或將在相當長的時間內維持在3%-4%左右，高於聯儲局的目標。

前景不穩時看好債券

整體來說，我們更看好債券，因股票容易受到經濟放緩和盈利疲軟的影響。我們通過適當配置美國長期國債來對沖美國陷入深度經濟衰退，聯儲局或需迅速減息的極端情況。

我們亦看好環球高息債券。根據普徠仕分析師的預測，未來12個月美國高息債券的違約率為3%，與長期歷史水平相若。由下而上的研究和審慎選債對於管理違約風險至關重要，以分辨並避免投資「殭屍公司 」，即仍能維持營運但最終仍將違約的公司。

主動選股以發掘市場機遇

大部分股票在2023年前五個月帶來正回報，但衰退風險令盈利預測可能下降。美股大多估值欠吸引力，但仍有個別資產存在機遇，例如美國小型股，其當前估值遠低於歷史平均值，甚至接近2008年的水平。鑑於小型公司在經濟衰退時期更容易受影響，因此需通過有效的選股以避開資產負債表疲軟和週期波動性高的企業。

大型科技股在2022年拋售潮中最受衝擊，但人工智能的發展亦可能會帶來投資機遇。另一方面，雖然相對估值較吸引，增長放緩或對週期性價值股帶來不利因素。

踏入下半年，經濟和市場前景仍面臨多項重大風險，市場普遍預期將迎來溫和衰退，對股票帶來不利影響。但投資者應避免過度看淡投資前景，而是留意戰術性資產配置策略，通過多元配置以分散風險和實現投資目標。

責任編輯︰梁浩碩