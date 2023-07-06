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【中美關係】美財長耶倫已抵埗北京　稱尋求與中國進行健康經濟競爭和溝通

宏觀解讀 22:41 2023/07/06

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【中美關係】美財長耶倫已抵埗北京　稱尋求與中國進行健康經濟競爭和溝通

美國財長耶倫（Janet Yellen）抵達北京後在社交平台Twitter發帖，稱美國尋求健康的經濟競爭和更好溝通，並合作應對全球挑戰，又稱總統拜登要求其内閣在一系列的問題上，強化與中國之間的溝通。她稱：「我們將在需要時採取行動保障國家安全，這次訪問提供一個溝通的機會，避免誤傳或誤解」。

此前，根據耶倫的辦公室，她預定在今日下午4時30分抵達北京，之後與中國高級官員會面。耶倫將繼美國國務卿布林肯後，第二位訪京美國內閣官員。

是次會面，旨在加深中美兩國在全球宏觀經濟及金融發展等一系列議題上的溝通。在北京期間，耶倫將與中國官員討論如何妥善管理兩國關係、雙方共同關注的領域進行直接溝通，以及共同應對全球挑戰的重要性。

耶倫在訪問北京前，周一與中國駐美國大使謝鋒會面。雙方就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換意見，並指雙方進行坦誠且富有成效的討論。

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編輯：姚卓然

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