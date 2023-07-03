【恒指夜期+ADR】小鵬ADR回吐7%百度美股漲　夜期跌64點（不斷更新）

中美電動車股走勢強勁，Tesla曾升逾6%，小鵬 （09868） 在港更升16.5%，收報58.25元，美股承接在港走勢，盤中走勢乏力，小鵬ADR折算報54.1港元，較港收市價低7%，蔚來及理想ADR亦乏力，不過，百度美股走勢有力，較港再升2%。夜期跌64點，報19173點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 125.85 -0.4% 騰訊ADR 337.32 -0.2% 滙豐ADR 62.61 +1.1% 阿里巴巴美股 82.50 -1.3%

北水走資20億元 沽盈富基金

北水走資20.3億元，資金沽ETF，盈富基金 （02800） 遭北水淨沽23.8億元，國指ETF （02828） 亦走資5.1億元，騰訊 （00700） 及滙豐 （00005） 亦分別錄得逾1億元淨流出。淨流入方面，工行 （01398） 及建行 （00939） 分別吸資4.3億元及2.2億元。

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汽車股造好、蔚小理升8%至16% ATM升2至3%、恒指下半年開局升390點

港股下半年開局，升近400點。恒指高開86點，其後升幅逐步擴大，尾市曾升逾400點，高見19371點。恒指收升390點，收報19306點，未企穩20天綫（19312點），成交897億元。科指升3.7%，報4054點。ATM升2%至3%，蔚小理升逾8%至16%，吉利 （00175） 升逾6%，比亞迪 （01211） 升逾4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 83.55 +2.9 +43 21 美團 126.40 +3.4 +36 -100 友邦 81.00 +2.4 +35 437 恒安 32.55 -1.4 -1 16 海爾智家 23.95 -2.8 -2 13 中銀 22.95 -4.2 -5 8

大行報告︰

【大行報告︱內房】高盛：重新上調內房高收益債違約率預測至28% 因行業未有額外政策放寬

【大行報告】小鵬汽車G6獲多家大行祝福 升幅擴大至逾15%、花旗提估值或見頂

【大行報告｜濠賭股】瑞銀：澳門6月賭收符預期、首選兩股 6月賭收增5倍至152億澳門元

【芯片大戰】富瑞：兩中國半導體股可成荷蘭光刻機限制下的贏家 上海復旦曾升8.5%

財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：51】恒指夜期跌10點。

【19：01】恒指夜期跌7點，報19230點。

【17：30】【新股IPO】畢馬威：下半年新股市場有望明顯復甦 四大唯一不調低香港IPO集資預測

【16：09】ATM升2%至3%，蔚小理升逾8%至16%，吉利 （00175） 升逾6%，比亞迪 （01211） 升逾4%，恒指下半年開局升390點，收報19306點，成交897億元。科指升3.7%，報4054點。

【16：00】恒指U盤前升403點，報19320點。

【15：44】港股收市前升約411點，報19327點，科指升3.9%，報4062點。

【15：41】【新股IPO】KEEP健身平台3650孖展暫錄6408萬、巨星傳奇6683暫錄4644萬 均未足額 一文看清孖展認購情況（不斷更新）

【15：36】蔡依林發布短視頻正式官宣入駐快手 （01024） ，首次獨家直播開唱時間定檔7月14日，快手股價升逾5%，高見56.35元。

【15：29】中石油 （00857） 尾市升半成，破頂高見5.7元，中海油 （00883） 升逾2%，中石化 （00386） 升逾1%。

【15：23】【國泰293】國泰周三起恢復香港站市區預辦登機服務 股價升近3%

【15：20】科指升4%，報4069點，恒指升近450點，報19358點，重上20天綫（19315天綫）。

【14：59】【國產ChatGPT】百度「文心一言」突上架內地App store 股價升近5%

【14：32】小鵬汽車 （09868） 愈升愈有，股價最升逾17%，高見59元。蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 升8%。

【14：23】恒指最新升約400點，報19308點，升391點，科指升3.6%，報4051點。

【14：23】百度 （09888） 升逾4%，高見139元。內地網民發現，百度「文心一言」App已上架蘋果App Store，內地用戶可免費下載安裝。另據媒體報道，百度已經上架文心一言iOS內測版應用程式，目前只面向已獲得內測資格的小範圍用戶，並無獲得資格的用戶可排隊申請內測資格。

【14：17】【電視廣播TVB】電視廣播彈逾4% TVB料最快本周開始裁員、涉新聞及資訊部

【13：20】濠賭股造好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾4%。

【13：14】小鵬汽車 （09868） 午後升幅擴至近15%，蔚來 （09866） ，理想汽車 （02015） 升近8%。

【13：09】中石油 （00857） 升逾3%，中海油 （00883） 升逾1%，中石化 （00386） 升0.7%。

【13：07】吉利 （00175） 升近5%，重上10元，比亞迪 （01211） 升3%，長汽 （02333） 升逾5%，廣汽 （02238） 升逾1%。

【13：03】【中資券商人事】海通國際委任宋世浩為聯席CEO、今年從海通證券空降 去年公司錄巨虧

【13：00】恒指午後初段升約316點，報19232點，科指升3.2%，報4035點。

【12：50】【恒指季檢】恒指季檢於8月18日公布

【12：00】恒生指數半日升327點，報19243點，成交438億元。科指升3.2%，報4037點。京東 （09618） 升近4%，阿里巴巴 （09988） 升近3%、美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾1%。汽車股造好，小鵬汽車 （09868） 升近12%，理想汽車 （02015） 升近8%，蔚來 （09866） 升逾5%，吉利 （00175） 升近4%，比亞迪 （01211） 升逾2%。另外，濠賭股、內房股上揚。

【11：57】【港元拆息】隔夜HIBOR回落0.65厘、企5厘以上 滙豐廖宜建：香港毋須搶先美國加息

【11：43】國壽 （02628） 升逾2%，平保 （02318） 升逾3%，財險 （02328） 升近2%，太保 （02601） 升逾1%。

【11：38】港股中午收市前，恒指升約358點，報19274點，科指升3.5%，報4046點。

【11：30】內地股市半日上升，上證升1.3%，深證升0.9%，創業板指升1%。

【11：25】京東 （09618） 升幅擴至4%，ATMX升1%至3%。

【11：21】紫金 （02899） 升逾5%，暫為表現最好藍籌，海爾智家 （06690） 逆市跌近1.5%，藍籌中表現最差。

【11：15】濠賭股造好，藍籌銀娛 （00027） 升近4%，金沙 （01928） 升近2%，永利 （01128） 升逾3%，美高梅 （02282） 升逾2%，澳博 （00880） 升逾2%，新濠 （00200） 升3%。

【11：09】美團 （03690） 、京東 （09618） 分別升逾3%。

【10：41】恒指最新升近250點，報19164點，升248點，科指升2.3%，報4001點。

【10：29】商湯 （00020） 最近升逾5%，高見2.19元。

【10：25】藥明生物 （02269） 逆市偏軟，跌0.3%低見36.85元。

【10：17】美圖公司 （01357） 升一成，高見3.26元。

【10：10】【大行看法】霸菱方偉昌：短綫港股氣氛仍較弱 若催化劑出現、料資金入市速度快

【10：06】維力生活科技 （01703） 年度虧損694萬元，較去年虧損3201萬元收窄，股價升3成，高見0.37元，成交58.7萬元。

【09：53】大市升勢略為回順，最新升約236點，報19153點，科指升2%，報3989點。

【09：48】【盈喜盈警】濰柴動力升5% 料中期純利最多升7成至41億人幣 受惠重型卡車行業需求復甦

【09：47】中國6月財新製造業PMI為50.5，高於預期的50.2及前值50.9。

【中國經濟】中國6月財新製造業PMI跌至50.5 勝預期

【09：45】小鵬汽車 （09868） 早段升一成，高見55.4元。

【09：44】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升逾1%。

【09：41】時代天使 （06699） 公布李華敏已辭任執行董事，而非執行董事胡杰章已調任並委任為執行董事、薪酬委員會成員、首席執行官及首席技術官，自7月31日起生效。時代天使股價逆市跌逾12%，破底低見62元。

【09：40】恒指升逾300點，報19235點，升319點，科指升2.6%，報4012點。

【09：39】中國重汽 （03808） 預期中期溢利增長80%至1倍，股價今早升一成，破頂高見17.2元。

【盈喜｜重卡股】中國重汽抽升11%創逾兩年高 發盈喜、料今年上半年溢利將增長最多1倍

【09：36】小鵬汽車 （09868） 升逾8%，蔚來 （09866） 升近3%，理想汽車 （02015） 升4%。比亞迪 （01211） 升逾2%，吉利 （00175） 升3%，廣汽 （02238） 升近2%，長汽 （02333） 升3%。

【電動車】比亞迪6月銷量突破25萬大關 一文看清新能源車廠6月交付量（附表）

【09：35】滙豐 （00005） 升近1%，破頂高見61.6元。

【09：33】碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾1%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升約0.6%。

【09：32】港股開市後升近200點，至19100點水平。

【09：27】醫渡科技 （02158） 績後低開9%。醫渡科技年度虧損約6.28億元人民幣，較去年同期虧損7.6億元人民幣有所收窄，不派末期息。

【09：25】銀娛 （00027） 升0.1%，永利 （01128） 跌0.4%，美高梅 （02282） 升0.7%，澳博 （00880） 升0.6%。

【濠賭股】澳門6月博彩收益按年增5.1倍至152億澳門元

【09：21】美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升近1%，騰訊 （00700） 升近0.1%，小鵬汽車 （09868） 再升6%，恒指下半年開局高開86點，開報19002點，科指升0.8%，報3942點。

【09：13】期指開報18937點，升130點。

【09：07】【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲2億美元遊艇駛入希臘 過去兩星期仲去埋呢個國家？

【09：00】【大行看法】法國外貿銀行吳卓殷：美滙今季料最高見105 年底或回落至100樓下

【08：55】中國置業投資 （00736） 、中國環保能源 （00986） 停牌。

【08：49】皇冠環球集團 （00727） 停牌。

【08：46】星光文化 （01159） 今早復牌。

【08：42】中國海外諾信 （00464） 、壇金礦業 （00621） 、國富創新 （00290） 、中國資源交通 （00269） 、木薯資源 （00841） 今早停牌。

【08：17】【中美關係】美財長耶倫將於本月6日至9日訪華 與中國高官會面

【08：13】恒指黑期升約52點，報18997點，道指期貨報34643點，暫無升跌。

【07：57】【業績｜內房】中國奧園一口氣公布過去兩年業績 去年收入大跌62%、虧損收窄至78億元人幣

【07：45】【Morning精點】Tesla中國下調Model S / Model X 現貨新車售價︱姜濤疑與髮型師Lydia地下情逾1年

【07：45】港股ADR收報19038點，升122點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報62.1元，較港收市價高1.1元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報333元，較港收市價1.4元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.65元，較港收市價高0.45元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國消費通脹緩和， 利好美股，科技股領漲，道指午市漲幅擴大至最多升344點，收升285點或0.8%， 報34407點； 納指升196點或1.4%， 報13787點； 標指升53點或1.2%， 報4450點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升125點 滙豐ADR高港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩