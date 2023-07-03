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【TSLA】Tesla第二季交付46.6萬輛超預期兼創紀錄　減價推動銷量見成效、盤前升逾6%

股市 16:07 2023/07/03

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【TSLA】Tesla第二季交付46.6萬輛超預期兼創紀錄　減價推動銷量見成效

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）第二季度向全球客戶付46.61萬輛汽車，按年增長83%，高於預期的44.8萬輛，並創下季度交付紀錄，成績反映行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前表示通過減價爭取銷量的誓言達到效果。

Tesla盤後升6.7%，報279.39美元。

期內，Model S/X 交付量為1.92萬輛，Model 3/Y 交付量44.69萬輛。由此計算，Tesla上半年交付88.9萬輛汽車，完成全年目標近50%。

至於汽車產量為47.97萬輛，按年增長86%，亦高於預期的45.66萬輛，雖然延續產量高於交付量情況，但成功將產量和交付量差距由第一季度的1.8萬輛，收窄至1.36萬輛。

馬斯克此前表示，Tesla可犧牲其行業領先的利潤率，以在經濟衰退期間推動銷量增長，並跟上日益激烈的競爭。為推動交付量，特斯拉上半年掀減價潮，而踏入下半年，再即下調中國現貨新車售價。

Tesla將於7月19日收市後公布季度業績。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 馬斯克
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