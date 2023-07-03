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【業績｜內房】中國奧園一口氣公布過去兩年業績　去年收入大跌62%、虧損收窄至78億元人幣

股市 07:57 2023/07/03

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【業績｜內房】中國奧園一口氣公布過去兩年業績　去年收入大跌62%、虧損收窄至78億元人幣

中國奧園 （03883） 一口氣公布2021年度、2022年中期及全年業績，集團全年收入大跌62.%至187.1億元（人民幣‧下同），盈利由2021年的虧損330.7億元收窄至去年全年的78.4億元，不派息。

去年，集團在中國45個城市實現交付面積近209萬平方米。集團深耕粵港澳大灣區城市更新項目，擁有的城市更新項目規劃總建築面積達3,155萬平方米，規劃可售面積約1,356萬平方米。而去年集團擁有267個項目，土地儲備總土地儲備為約3,083萬平方米，權益建築面積約2,489萬平方米。

至於今年首六個月，集團之未經審核物業合同銷售額累計約74.8億元。集團的逾九成房地產項目按計劃及進度進行，並繼續確保項目竣工交付，同時整合資源盤活項 目的建設和銷售，降低營運開支，全力設法改善流動性。

集團及其顧問正與若干主要境外債權人積極溝通，以落實全面的財務重組，又在日前宣佈，其已與臨時小組就全面重組的重要商業條款達成協議。

不過，集團股份自2022年4月1日（星期五）上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至進一步通知。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

港股 內地物業 地產 中國奧園（03883）
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