【Morning精點】Tesla中國下調Model S / Model X 現貨新車售價︱姜濤疑與髮型師Lydia地下情逾1年 Hot Talk 07:24 2023/07/03 分享： 分享： ▲ Tesla中國下調Model S / Model X 現貨新車售價︱姜濤疑與髮型師Lydia地下情逾1年 ▲ Tesla中國下調Model S / Model X 現貨新車售價︱姜濤疑與髮型師Lydia地下情逾1年 【TSLA減價】Tesla中國下調Model S / Model X 現貨新車售價 減幅達4% 【電動車】比亞迪6月銷量突破25萬大關 一文看清新能源車廠6月交付量（附表） 【MIRROR成員】姜濤不再A0被爆出pool 疑與髮型師Lydia地下情逾1年 【移民英國】移民英國遇中年搵工危機 40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折 上日Morning精點︰國有銀行據報再入市捍衛匯率︱一文看清大行評價太古可樂交易優劣 責任編輯︰梁浩碩 開啟hket App，閱讀全文 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 姜濤 中國 Tesla 看文章 ・ 賺取 ET Points hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券 立即領取