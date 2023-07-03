【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲2億美元遊艇駛入希臘　過去兩星期仲去埋呢個國家？

▲ 【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲2億美元遊艇駛入希臘 過去兩星期仲去過呢個國家？

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲周遊各地，上月不但赴日本東京大學教書，又到內地杭州阿里巴巴雲谷園區與張勇散步飲咖啡。近日馬雲旗下88米超級豪華遊艇「禪」號駛入希臘，意味馬雲很大機會再次展開其歐洲度假之旅。

據船舶追蹤網站VesselFinder顯示，馬雲遊艇「禪」號在6月中旬由西班牙馬略卡島（Mallorca）出發前往土耳其戈西克（Gocek），並在當地逗留約兩星期，其後上周三（28日）離開戈西克，最後在上周五（30日）抵達希臘，並停泊比雷埃夫斯（Piraeus）港口。

馬雲豪華遊艇「禪」外型

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資料顯示，馬雲超級豪華遊艇「禪」號在2021年建成，擁有五層甲板、採用垂直弓形設計，遊艇長 88 米（289 英尺），最多可容納16位客人和25名船員，造價約2億美元。

馬雲經常雲遊四海，去年6月重遊西班牙馬略卡島（Mallorca）打高爾夫球，同年7月到荷蘭瓦赫寧恩考察，今年馬雲曾到訪泰國、香港、澳洲、斐濟、日本、杭州等。

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記者：李哲毅