  • 30°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】霸菱方偉昌：短綫港股氣氛仍較弱　若催化劑出現、料資金入市速度快

股市 10:00 2023/07/03

分享：

分享：

市場對內地刺激政策出台憧憬落空，霸菱中港股票投資總監方偉昌認為，直至催化劑出現前，預期短期港股氣氛仍然較弱，現時內地經濟增長的持續動力已放慢，若第二季經濟數據表現遜色，中央出台政策的迫切性將更大。

方偉昌指，市場更想要具針對性的有效措施，包括房地產及民企方面，目前民企仍在裁員，市場份額正在流失。同時，他認為，出台針對房地產行業的支持政策重要，因應先處理市場憂慮，而且房地產的產業鏈較長，牽連就業人口較多，加上今年賣地收入仍在下跌， 地產政府收入大減下，再派發消費券或出台刺激措施困難。

對於地緣政治風險，他認為，中美關係較以前更清晰，目前美國主要針對在科技上的競賽，故會避開依賴購買美國材料及芯片的公司。

不過，他留意到投行開始安排IPO（新股上市），意味市場氣氛有望轉好，加上上半年及去年市況弱，認為港股由現水平上揚的機會大。

由於中港估值被低估，方偉昌指，若催化劑出現，相信資金將會迅速湧入，下半年中國股市仍有機會跑贏大市。

他又指，目前旗下基金配置較為平衡，由於近期市況淡靜，不會進行太多轉倉的動作。他指，今年投資主綫仍為消費股，料復甦將會持續，另外，也可留意具盈利擴張空間的製造業公司，第三是人工智能（AI）相關股，因是未來幾年主力發展的領域。

理財要貼地
【理財要貼地】大灣區置業攻略(二) 拆解內地買樓雜費 慳息按揭選擇 點避「爛尾樓」

相關文章：

【大行看法】法國外貿銀行吳卓殷：美滙今季料最高見105　年底或回落至100樓下

【大行報告｜樓市】富瑞：樓價今年升幅基本已完、明年明顯復甦　降地產股目標價、新世界重組傷未來？（附目標價）

記者：袁諾曦

中國 美國 港股 中美關係 經濟 股票
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【中國經濟】中國6月財新製造業PMI跌至50.5　勝預期

下一篇文章

謹慎投資但切勿過分看淡投資前景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【網絡熱話】網民狂收不明FaceTime來電　接聽可能墮騙案失兩重要資料
【網絡熱話】網民狂收不明FaceTime來電　接聽可能墮騙案失兩重要資料
【美股收市】道指收漲285點　納指升1.4%　蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）
【美股收市】道指收漲285點　納指升1.4%　蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）
【外圍一周前瞻】美股周一提早收市、周二休市　聚焦周五美國6月非農就業人口增長（附數據表）
【外圍一周前瞻】美股周一提早收市、周二休市　聚焦周五美國6月非農就業人口增長（附數據表）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌34點　好友冀結算日守19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌34點　好友冀結算日守19000關（不斷更新）
【TSLA減價】Tesla中國下調Model S / Model X 現貨新車售價　減幅達4%
【TSLA減價】Tesla中國下調Model S / Model X 現貨新車售價　減幅達4%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款