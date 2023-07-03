【大行看法】霸菱方偉昌：短綫港股氣氛仍較弱　若催化劑出現、料資金入市速度快

市場對內地刺激政策出台憧憬落空，霸菱中港股票投資總監方偉昌認為，直至催化劑出現前，預期短期港股氣氛仍然較弱，現時內地經濟增長的持續動力已放慢，若第二季經濟數據表現遜色，中央出台政策的迫切性將更大。

方偉昌指，市場更想要具針對性的有效措施，包括房地產及民企方面，目前民企仍在裁員，市場份額正在流失。同時，他認為，出台針對房地產行業的支持政策重要，因應先處理市場憂慮，而且房地產的產業鏈較長，牽連就業人口較多，加上今年賣地收入仍在下跌， 地產政府收入大減下，再派發消費券或出台刺激措施困難。

對於地緣政治風險，他認為，中美關係較以前更清晰，目前美國主要針對在科技上的競賽，故會避開依賴購買美國材料及芯片的公司。

不過，他留意到投行開始安排IPO（新股上市），意味市場氣氛有望轉好，加上上半年及去年市況弱，認為港股由現水平上揚的機會大。

由於中港估值被低估，方偉昌指，若催化劑出現，相信資金將會迅速湧入，下半年中國股市仍有機會跑贏大市。

他又指，目前旗下基金配置較為平衡，由於近期市況淡靜，不會進行太多轉倉的動作。他指，今年投資主綫仍為消費股，料復甦將會持續，另外，也可留意具盈利擴張空間的製造業公司，第三是人工智能（AI）相關股，因是未來幾年主力發展的領域。

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記者：袁諾曦