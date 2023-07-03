【大行看法】法國外貿銀行吳卓殷：美滙今季料最高見105　年底或回落至100樓下

美滙短綫續強，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，預期今季美滙最多升見104至105水平，隨市場將開始消化儲局明年減息，美滙或於年底回落至100以下，並預期美國長債息將在4厘水平見頂。

日圓近日持續相對走弱，吳卓殷表示，自去年底日央行擴大收益率曲綫控制（Yield Curve Control，YCC）區間後，機制持續運作暢順，即使日圓兌美元失守140水平，日本入口價格仍出現按年下跌，故短期日央行對日圓貶值的容忍度較高，但不排除日央行將會「出口術」， 限制貶值空間，認為150關口會是「鐵底」。

港股方面，吳卓殷認為後市需要留意全球利率走勢，若下半年儲局取態出現明顯轉向或釋出減息訊號，相信對全球資產價格有幫助，不過該行相信最快明年3月才會出現減息的機會。中國政策方面，由於經濟增長難有大的驚喜，需看到財政政策刺激出台，以及房地產及互聯網監管出現微調，才利好港股。

他預期下半年內地仍有機會降準及下調政策利率，但坦言減息的實際作用有限，加上地方政府債務問題令人憂慮，故不可單靠貨幣政策，預期中央或會推出針對房地產、汽車及基建項目的支持措施，以提振消費及投資信心。他現時最看好定期，其次為債券及股票；若環球利率走向轉勢，市場風險偏好才會提升。

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記者：袁諾曦