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【外圍一周前瞻】美股周一提早收市、周二休市　聚焦周五美國6月非農就業人口增長（附數據表）

股市 21:53 2023/07/02

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【外圍一周前瞻】美股周一提早收市、周二休市　聚焦周五美國6月非農就業人口增長（附數據表）

美股上半年強勢，其中納指及標指累升近32%及16%，下半年走勢要緊盯數據表現及美滙。投資界預期，美滙指數今季有機會最高見105，當美國聯儲局清楚傳達利率政策轉向時，美元將轉為下行。

本周二（4日）為美國獨立日，周一（3日）美股交易時段會提早3小時休市，而周二則是全日休市，交投預期轉靜。

聯儲局月底議息前，就業數據是關鍵指標之一，雖然美國首季經濟增長大幅上調，但在連環加息下，預期經濟及就業情況將放緩，市場預期本周五公布的6月非農就業人口增長將會放緩至22.5萬。另外，FOMC會議紀錄也值得留意。
 

美滙短綫續強，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，雖然聯儲局於7月可能會再加息一次，但貨幣政策緊縮周期即將完結，當儲局清晰傳達該訊號時，相信美滙將會呈下行趨勢，料這過程需要幾個月時間。其後，投資界評估外滙市場時，會關注利率以外的因素，例如美國的財政狀況。

本周美國重點數據
日期 項目 預測 前值
7月3日 6月標普全球製造業PMI（終值） 46.3 46.3
6月ISM製造業指數 47.2 46.9
7月5日 5月耐久財訂單（終值） ＋1.7% ＋1.7%
7月6日 FOMC會議紀錄 / /
6月ADP就業變動 24萬 27.8萬
5月貿易收支 逆差690億美元 逆差746億美元
首次申領失業救濟金人數 24.5萬 23.9萬
連續申領失業救濟金人數 174萬 174.2萬
標普全球美國服務業PMI（終值） 54.1 54.1
6月ISM服務業指數 51.3 50.3
7月7日 6月非農就業人口變動 22.5萬 33.9萬
6月失業率 3.60% 3.70%

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編輯：袁諾曦

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