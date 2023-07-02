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【外圍一周前瞻】美股周一提早收市、周二休市 聚焦周五美國6月非農就業人口增長（附數據表）
股市 21:53 2023/07/02
美股上半年強勢，其中納指及標指累升近32%及16%，下半年走勢要緊盯數據表現及美滙。投資界預期，美滙指數今季有機會最高見105，當美國聯儲局清楚傳達利率政策轉向時，美元將轉為下行。
本周二（4日）為美國獨立日，周一（3日）美股交易時段會提早3小時休市，而周二則是全日休市，交投預期轉靜。
聯儲局月底議息前，就業數據是關鍵指標之一，雖然美國首季經濟增長大幅上調，但在連環加息下，預期經濟及就業情況將放緩，市場預期本周五公布的6月非農就業人口增長將會放緩至22.5萬。另外，FOMC會議紀錄也值得留意。
美滙短綫續強，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，雖然聯儲局於7月可能會再加息一次，但貨幣政策緊縮周期即將完結，當儲局清晰傳達該訊號時，相信美滙將會呈下行趨勢，料這過程需要幾個月時間。其後，投資界評估外滙市場時，會關注利率以外的因素，例如美國的財政狀況。
|本周美國重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|7月3日
|6月標普全球製造業PMI（終值）
|46.3
|46.3
|6月ISM製造業指數
|47.2
|46.9
|7月5日
|5月耐久財訂單（終值）
|＋1.7%
|＋1.7%
|7月6日
|FOMC會議紀錄
|/
|/
|6月ADP就業變動
|24萬
|27.8萬
|5月貿易收支
|逆差690億美元
|逆差746億美元
|首次申領失業救濟金人數
|24.5萬
|23.9萬
|連續申領失業救濟金人數
|174萬
|174.2萬
|標普全球美國服務業PMI（終值）
|54.1
|54.1
|6月ISM服務業指數
|51.3
|50.3
|7月7日
|6月非農就業人口變動
|22.5萬
|33.9萬
|6月失業率
|3.60%
|3.70%
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編輯：袁諾曦
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