【內房危機】中國奧園公布境外債重組方案　擬發共40億美元票據債券、轉讓14億股等取代舊債

▲ 【內房危機】中國奧園公布境外債重組方案 擬發40億美元票據債券、轉讓14億股等取代舊債

內房股中國奧園 （03883） 宣布，上周五（30日）與持有未償還境外優先票據本金總額約33.01%的債權人小組，就境外債重組方案主要商業條款達成一致，中國奧園將新發行40億美元票據及債券等，同時會發行新股再轉讓部分債權人，以取代舊境外債。

中國奧園重組方案主要涉及5項融資工具，包括：

1）計劃透過旗下Add Hero發行3支共計18億美元票據，初始實物支付期之後，票據現金利率將為每年7.5%至8.8% 之間；

2）擬再發行5億美元新票據，到期日為2031年9月，票據實物支付利率將為每年5.5%；

3）計劃發行10億股新股，連同主席郭梓文旗下4億股普通股，將根據重組方案之條款轉讓給部分合資格債權人，相當於重組生效日後公司持股量的25.22%和10.09%，對價為每股1.06元；

4）擬新發行1.43億美元無息強制可轉換債，其將於2028年9月強制轉換為公司普通股份，其將佔轉換後公司已發行股本總額的29.9%；

5）擬新發行16億美元永續債，其現金分配率自2031年9月起每年1%起，根據永續債的條款，公司可選擇遞延支付永續債的所有分配。

中國奧園稱，重組方案完成後，公司的賬面價值將顯著增加，淨負債率則顯著下降。中國奧園稱，中短期內面臨嚴峻的行業性挑戰，但相信債權人小組大力支持重組方案將有力緩解集團面臨的壓力。

中國奧園境外計息負債總額約428人幣

中國奧園披露，截至去年底在內地擁有267個物業開發項目，總建築面積約3,080萬平方米；而城市更新項目總規劃建築面積約3,160萬平方米；加拿大擁有2個房地產開發項目，資產淨值為約15.90億元；45個內地投資物業項目，公允價值合計約126.23億元，及主要自有房產3處，賬面價值約22.647億元。

截至去年底中國奧園境外計息負債總額約428.18億元，其中291.44億元為債權人相互協議的一部分；而境內計息負債總額約為662.32億元。

未來10年開發項目料產生自由現金流總額643億人幣

預測現金流量方面，未來十年左右，中國奧園開發項目預期產生累計無槓桿自由現金流總額約為643億元；現有物業開發項目於未來十年左右償還項目層面債務後產生的纍計現金淨額預計約為185億元；未來十年或更長時間內逐步出售部分境內及境外資產，出售所得款項淨額扣除抵押債務還款後預計約為80億元至138億元。

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編輯：李哲毅