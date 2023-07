哈里梅根連失Netflix同Spotify合約 歸咎唔好彩

英國哈里王子(Prince Harry)和太太梅根(Meghan Markle)早前已確認,不會再和Spotify合作推出播客(Podcast)節目,更有指Netflix亦不滿意兩人拍攝的節目,或導致兩人未能獲得全數報酬。英媒引述消息人士指,兩人將失敗歸咎於疫情及不幸。

英國《每日郵報》引述消息人士報道,哈里和梅根認為自己真的非常不幸(they think they’ve been really unlucky)。他們認為去年於Spotify推出播客節目Archetypes時,撞上英女王離世,而令節目蒙上陰霾。

兩人於2021年3月接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)採訪,指摘王室內部存在種族歧視。由於菲臘親王(Prince Philip)於節目播出數周後離世,哈里梅根認為公眾出於對菲臘親王的同情,導致節目影響力被削弱。

兩人希望透過成為全球知名的意見領袖(KOL)賺錢,但亦曾抱怨疫情大流行破壞計劃。哈里梅根數周前和Spotify確認消息不再合作後,公司高層兼體育播客Bill Simmons狠批哈里梅根懶惰,兩年半期間只推出共13小時節目,包括12集常規節目及一集節日特別版,更形容兩人為「可惡的騙子」(f-ing grifters)。

哈里梅根現時只剩下和Netflix的大型合約,據報價值1億美元(約7.8億港元)。但有報道指,Nerflix正考慮於合約2025年到期時,不再和兩人續約。

責任編輯:李俊儀