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哈里梅根連失Netflix同Spotify合約 歸咎唔好彩

環球社會熱點 08:05 2023/07/03

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英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）早前已確認，不會再和Spotify合作推出播客（Podcast）節目，更有指Netflix亦不滿意兩人拍攝的節目，或導致兩人未能獲得全數報酬。英媒引述消息人士指，兩人將失敗歸咎於疫情及不幸。

威廉上年度領地收入近6000萬 明年或逼近2億 【下一頁】

英國《每日郵報》引述消息人士報道，哈里和梅根認為自己真的非常不幸（they think they’ve been really unlucky）。他們認為去年於Spotify推出播客節目Archetypes時，撞上英女王離世，而令節目蒙上陰霾。

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兩人於2021年3月接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）採訪，指摘王室內部存在種族歧視。由於菲臘親王（Prince Philip）於節目播出數周後離世，哈里梅根認為公眾出於對菲臘親王的同情，導致節目影響力被削弱。

哈里新節目探討童年創傷 想邀普京特朗普做嘉賓 【下一頁】

兩人希望透過成為全球知名的意見領袖（KOL）賺錢，但亦曾抱怨疫情大流行破壞計劃。哈里梅根數周前和Spotify確認消息不再合作後，公司高層兼體育播客Bill Simmons狠批哈里梅根懶惰，兩年半期間只推出共13小時節目，包括12集常規節目及一集節日特別版，更形容兩人為「可惡的騙子」（f-ing grifters）。

哈里梅根現時只剩下和Netflix的大型合約，據報價值1億美元（約7.8億港元）。但有報道指，Nerflix正考慮於合約2025年到期時，不再和兩人續約。

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責任編輯：李俊儀

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