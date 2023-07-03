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Taylor Swift歌迷包到實買紀念品 原來怕公司發現詐病請假（有片）

環球社會熱點 09:05 2023/07/03

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美國樂壇天后Taylor Swift魅力沒法擋，其「The Eras Tour」巡迴演唱會更是一票難求。美國有電視台早前於俄亥俄州採訪排隊買演唱會紀念品的歌迷，發現其中一名歌迷全身包到實。原來她扮病向公司請假，怕被發現而披上毛毯掩藏身份。

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美國CBS位於當地的電視台，上周四（6月29日）派記者前往俄亥俄州辛辛那提現場，採訪Taylor Swift歌迷排隊輪候購買演唱會紀念品的情況。

    點擊圖片放大
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電視台畫面拍攝到一名奇怪女子，用粉紅色毛毯完全遮擋上半身，僅露出一副太陽眼鏡，情況十分怪誕。

當CBS記者訪問這名女子時，女子透露自己請了病假，專程由肯塔基州開車到現場排隊。她更興奮地表示自己是Taylor Swift的忠實歌迷，幾乎為愛女選擇Taylor作中間名。

女子又透露，她今次排隊的首要目標紀念品是Taylor演唱會的拉鏈衛衣。

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責任編輯：鄭錦玲

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