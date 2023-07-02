▲ 【Twitter】馬斯克臨時限制Twitter用戶睇文量 防「系統操縱」及「極端數據存取」

逾7000用戶周六（1日）向DownDetector反映Twitter現故障，包括「超出速率限制」及「無法檢索推文」。Tesla特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）其後表示，平台為防「系統操縱」及「極端數據存取」，暫時性限制Twitter用戶每日閱讀帖子量。據馬斯克公布，最新為經驗證帳戶10,000個帖子，未經驗證的帳戶每天將1,000個帖子，新的未經驗證的帳戶，限制為500篇。以每日24小時為例，閱讀1000個帖子即每小時約41個帖子。

就閱讀貼文上限，馬斯克兩度提升閱讀量上限。他最初表示，通過Twitter驗證的帳戶每天將能夠閱讀6,000個帖子，未經驗證的帳戶每天將能夠閱讀600個帖子，新未經驗證的帳戶限制為300篇，其後提升至Twitter驗證的帳戶每天將能夠閱讀8,000個帖子，未經驗證的帳戶每天將能夠閱讀800個帖子，新未經驗證的帳戶限制為400篇。

除設閱讀上限外，Twitter近來多次限制用戶，包括限制未登入人士觀看個人資料及貼文。馬斯克周五（6月30日）已表示，由於截取數據行為極端，Twitter需採取嚴厲行動，相信限制很快解除。2月曾發生部分用戶「超出貼文限制」，3月有用戶反映未能點擊連結及加入圖像。

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記者：宋佩恩