全球最「長壽」報章紙本停刊 頭版以數字紀念320年歷史

全球最古老全國性報章、總部設於奧地利維也納的《維也納日報》宣布，受奧地利近期通過法例影響，印刷品已不再盈利，決定停印紙本。《維也納日報》最後一期報章的頭版用黑體大字印有多個數字，包括「116,840」、「12」及「1」等，紀念報紙發行320年以來見證的歷史。

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奧地利政府今年4月修例，廢除企業必須付費在報章刊登公告的要求，亦終止了《維也納日報》（Wiener Zeitung）作為官方公報的角色。

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）估計，變化導致企業損失約1,800萬歐元（約1.54億港元）收入，並被迫裁員63人，其中編輯人數將由55人大減至20人。

《維也納日報》上周五（6月30日）發行最後一期紙本，頭版中列出多個數字，紀念報紙曾見證的歷史。報紙經歷了「116,840」日、「3,839」個月、「320」年，及見證過「12」個總統、「10」個皇帝及「2」個共和國，但始終是「1」份報紙。

該報停印紙本後將改為電子出版，該報有意出版月刊，但相關計劃仍在探討階段。

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《維也納日報》創刊於1703年8月，報館第一次出版時表明會直接講述新聞，不加以任何演講或詩意修飾。

《維也納日報》曾刊登哈布斯堡王朝與奧匈帝國末代君主卡爾一世（Kaiser Karl）的退位信，亦曾於1768年報道一名12歲少年在音樂會上展現出眾才華，該少年正是音樂天才莫扎特（Wolfgang Mozart）。

奧地利1939年併入納粹德國後，報紙一度停刊，直至1945年才復辦。

目前世界上現存最古老的全國性報章，將由德國的《希德斯罕廣訊報》（Hildesheimer Allgemeine Zeitung）取而代之，該報紙於1705年首次出版。

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責任編輯：李俊儀