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【電動車】比亞迪6月銷量突破25萬大關　一文看清新能源車廠6月交付量（附表）

股市 18:24 2023/07/02

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【電動車】比亞迪6月銷量突破25萬大關　一文看清新能源車廠6月交付量（附表）

內地電動車品牌陸續公佈6月數據， 龍頭比亞迪 （01211） 上月銷量25.30萬輛，按年增長88.79%，理想汽車 （02015） （美：LI）交付量突破3萬輛大關。

車廠 6月交付量（輛） 按年變幅
比亞迪 253,046（銷量） +88.8%
廣汽埃安 45,013（銷量） +86.7%
理想汽車 32,575 +150.1%
長城汽車 26,643（銷量） +110.1%
零跑汽車 13,209 +17.3%
哪吒汽車 12,132 -7.8%
蔚來汽車 10,707 -17.4%
極氪 10,620 +146.9%
小鵬汽車 8,620 -48.6%

比亞迪6月新能源汽車銷量253,046輛，按年增長88.79%，其中，海外銷售新能源乘用車合計10,536輛。首6個月，新能源汽車累計銷量1,255,637輛，按年增長95.78%。

比亞迪6月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約爲11.816GWh，2023年累計裝機總量約爲60.250GWh。

廣汽埃安6月銷量45,013輛，按年增長86.7%，廣汽埃安旗下高端品牌昊鉑第二款車型Hyper GT將於7月3日上市，日後會進入「埃安+昊鉑」雙品牌運營。

理想汽車6月交付32,575輛汽車，首次突破月度交付量3萬輛大關，按年增長150.1%，按月增15.2%；次季交付量達到86,533輛，按年增長201.6%。

理想汽車董事長兼CEO李想指出，組織流程和經營能力提升，理想汽車月度交付量首次突破3萬輛， 第三季度，理想L8和理想L9的目標是每月過萬輛的交付，理想L7挑戰1.5萬輛月交付目標，並在今年四季度挑戰4萬輛的月交付。

長城汽車 （02333） 智能新能源乘用車6月銷售26,643輛，按年增長110.1%。

零跑汽車 （09863） 6月全系交付13,209輛，按年增17.3%，按月增9.6%，其中C系列交付超過11,600輛，佔比超87%；C11車系交付逾8,900臺。

哪吒汽車6月全系交付12,132輛，按年下降7.8%，按月下降6.9%。其中海外1201台，哪吒GT交付1298台。

蔚來汽車 （09866） （美：NIO）6月交付10,707輛汽車，按年少17.4%，按月增74%。其中高端智能電動SUV交付6383台，高端智能電動轎車交付4324台。次季累計交付23,520輛汽車，按年少9.7%，上半年累計交付量達到344,117輛。

吉利控股旗下極氪6月公司交付10,620輛，按年增長146.9%，按月增長22.4%，連續5個月按年及按月正增長。

小鵬汽車 （09868） （美：XPEV）6月交付8620輛智能電動汽車，按年少48.6%，按月增14.9%，其中P7系列的交付量按月增17%。小鵬汽車次季智能電動汽車總交付量爲23,205輛，按年少32.6%，按季增長27%。

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【電動車】小鵬新車G6上市、股價再升逾14%　何小鵬：25萬級最強智能電動SUV

記者：李哲毅

美股 港股 蔚來（美：NIO） 小鵬汽車－W（09868） 蔚來－SW（09866） 理想汽車—W（02015） 比亞迪股份（01211） 零跑汽車（09863） 長城汽車（02333） 理想汽車（Li Auto，美：LI）
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