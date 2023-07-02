聯合航空取消航班數千乘客滯留 CEO坐私人飛機捱轟急致歉

美國聯合航空（United Airlines）上周三（6月28日）取消750班航班，導致數千名旅客滯留機場。但聯合航空行政總裁柯比（Scott Kirby）同日乘坐私人飛機出行，被批評忽略滯留乘客感受後，隨即出面道歉。

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聯合航空上周取消近3,000班航班，其中位於新澤西州的紐瓦克機場佔最多。該公司上周三取消的750班航班，佔當日原定航班約四分之一，而上述數量更不包括聯航快運 (United Express) 的航班。

柯比同日乘坐私人飛機，由新澤西州紐瓦克機場鄰近的泰特伯勒機場（Teterboro Airport）飛往丹佛。

但與此同時，不少聯合航空乘客投訴航班取消後，他們要在機場排長龍甚至睡覺，與柯比乘坐私人飛機順利出發的待遇形成強烈對比。

工會也指控聯合航空管理層規劃不善，在缺乏人手及營運過多航班的情況下，導致大量航班被迫取消。但聯合航空則表示，航班取消是因惡劣天氣和缺乏航空交通管制所致。

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柯比其後透過公司發表聲明道歉，承認他當日乘坐私人飛機的決定錯誤及不敏感，忽視了正等候回家的乘客的感受。

他向乘客及團隊成員真誠致歉，並承諾會更好表達他對員工奉獻精神及客戶忠誠度的尊重。

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責任編輯：鄭錦玲