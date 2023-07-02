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【大行看法】債券基金巨頭PIMCO：為全球經濟硬著陸做準備　市場對央行決策質量過份信心

股市 17:31 2023/07/02

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【大行看法】債券基金巨頭PIMCO：為全球經濟硬著陸做準備　市場對央行決策質量過份信心

太平洋投資管理（PIMCO）投資總監Daniel Ivascyn接受外電訪問時稱，隨著各國央行行長準備繼續加息，自己相較其他投資者，正就更艱難硬著陸做準備。他指出，人們越有動力實施緊縮政策，這些滯後不確定性就越大，極端經濟前景風險就越大。

Ivascyn指出，過去利率上升時，滯後五到六個季度才能感受到影響是常態。 Ivascyn表示，市場可能仍然對央行決策質量及其創造積極成果的能力抱過份信心，認為市場對央行按照收益率曲線所暗示的速度降低政策利率的能力有點過於樂觀。

若通脹率高於2% 即使經濟疲軟也難削政策

Ivascyn特別提出，今日正面臨真正通貨膨脹問題，即使經濟正在疲軟，只要通脹率輕鬆高於其2%目標，央行就可能更難削減政策。

雖然PIMCO認為軟著陸是美國經濟最有可能出現的結果，但Ivascyn表示，該行正在避開經濟衰退中最脆弱的市場領域。 Ivascyn目前看好高質量的政府和企業債券，正在等待公司信用評級被下調，促使抵押貸款債務證券等工具在未來幾個月和幾年內被強制出售，那將是搶購便宜貨的時候。

未來高收益債機會豐富

Ivascyn建議，持有部分現金，認為未來兩三年在高收益領域的機會將非常豐富。不過，他警告說，這個周期可能與之前的周期有所不同，由於擔心加劇物價上漲，央行可能不太願意提供支持，而大量風險已轉移到私人市場的事實將減緩信貸估值的惡化，但無法阻止其惡化。

他表示：「這可能更像是一個傳統周期，在通脹高企的情況下會持續幾年，但政策制定者不會出手相救。」

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