【帶你睇盤】裝修新淨＋遠離繁囂　大埔嵐山兩房叫價668萬

樓市進入整固期，不少用家趁機入市，專揀低水屋苑。今次利嘉閣推介屋苑為大埔嵐山，雖然屋苑並非位於市中心，但環境清幽，而且樓齡未夠10年，呎價相對低水。

放盤單位為嵐山1期8座中層D室，實用面積503平方呎，現叫價668萬元（最後更新日期：7月2日）。從相片可見，單位裝修新淨，可即買即住。

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放盤單位 大埔嵐山1期8座中層D室（物業編號：BV82053715） 實用面積 503平方呎 間隔 兩房 叫價 668萬元（最後更新日期：7月2日） 賣點 半新樓，配套完善簇新。

廳房均有大窗，全屋光猛，裝修新淨。

露台景觀開揚。

屋苑被群山包圍，鄰近鳯園蝴蝶保育區，遠離繁囂。

屋苑會所設4大主題，康樂設施多達28項。

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