【帶你睇盤】裝修新淨＋遠離繁囂　大埔嵐山兩房叫價668萬

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家庭客無睇樓即租大圍名城 「一筆過」預繳全年租 涉27.6萬
樓市進入整固期，不少用家趁機入市，專揀低水屋苑。今次利嘉閣推介屋苑為大埔嵐山，雖然屋苑並非位於市中心，但環境清幽，而且樓齡未夠10年，呎價相對低水。
放盤單位為嵐山1期8座中層D室，實用面積503平方呎，現叫價668萬元（最後更新日期：7月2日）。從相片可見，單位裝修新淨，可即買即住。
|放盤單位
|大埔嵐山1期8座中層D室（物業編號：BV82053715）
|實用面積
|503平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|668萬元（最後更新日期：7月2日）
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢