【新股IPO】芯片激光雷達生產商Robosense Technology遞表　傳集30億元　菜鳥、富途有份投資

▲ 【新股IPO】芯片激光雷達生產商Robosense Technology遞表 菜鳥、富途有份投資

全球領先芯片激光雷達生產商騰聚創Robosense Technology遞表，摩根大通及華興資本為聯席保薦人，外電引述知情人士指出，Robosense Technology擬集資2億至4億美元（折合約15.6億至31.2億港元），最快年內上市。據招股文件披露，其上市前投資者包括，阿里巴巴 （09988） 及旗下菜鳥共同持有11.03%股權，富途信託持有7.19%。

截至今年3月底止，Robosense Technology，服務汽車整車廠和一級供應商數量為21間及7間、擁有前裝量產定點車型52款，以及開啟量產交付車型共9款，為全球的激光雷達中最多。

Robosense Technology收入來自先進駕駛輔助系統、機器人及激光雷達軟硬件。去年收入按年增60.2%至5.3億元（人民幣，下同）；去年虧損擴大26%至20.9億元；撇除股份基礎薪酬、金融工具公允價值變動以及上市開支，經調整虧損按年擴大4倍至5.6億元。合作夥伴包括比亞迪 （01211） 、小鵬 （09868） 、京東集團 （09618） 、Apollo出行 （00860） 。

Robosense Technology預期集資額45%將作持續建立研發，持續建立並優化產品管線以及團隊擴展以支持我們的計劃，包括於升級和迭代在固態激光雷達平台上現有的激光雷達產品；根據市場的趨勢開發和商業化新產品，例如測距範圍廣泛的激光雷達，以滿足更廣泛客戶的需求；改善人工智能感知軟件；提升製造、測試及驗證能力及加強銷售營銷工作各佔20%；5%將作戰略合作。

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記者：宋佩恩