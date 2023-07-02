Twitter將限用戶每日閱讀帖文數量 馬斯克發帖證實

社交平台Twitter總裁馬斯克（Elon Musk）上周六發帖證實，公司將限制各類用戶每日可以閱讀帖文的數目，以阻止「極端水平」的數據抓取（data scraping）及系統操縱。有分析指，馬斯克此舉或與人工智能開發公司有關。

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馬斯克最初表示，已驗證用戶每天能閱讀6,000則帖文，而未驗證用戶每天只能閱讀600則，至於未經驗證的新用戶，每日上限僅得300則。

馬斯克其後再度發文更正，已驗證用戶每日閱讀帖文上限增至1萬則，未驗證用戶則增至1,000則。至於未經驗證的新用戶上限亦增至500則，但他並未提供更多細節。

馬斯克此前曾要求，用戶需註冊帳戶後才能閱讀Twitter帖文，但他上周五（6月30日）時曾指政策屬臨時緊急措施。馬斯克亦曾指，數百個甚至更多組織正在Twitter上積極地抓取數據，影響用戶體驗。

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外界分析馬斯克所指的數據抓取，應是開發人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT 的OpenAI等公司，利用Twitter數據訓練大型語言模型的情況。

數據抓取是從互聯網上提取訊息，而大型語言模型需要從大量真實的人類對話中學習。

而Twitter及外國論壇Reddit擁有數十億個帖文，一直被認為是非常重要的訓練數據，Twitter和Reddit等平台都希望，OpenAI等公司為使用平台數據付費。

Reddit創辦人之一的霍夫曼（Steve Huffman）今年4月曾指平台數據的確很有價值，但公司無需將其免費提供給一些大型公司。

馬斯克此前亦曾表示不滿，Twitter亦開始要求訪問其應用程式開發介面（API）的用戶付費，該類用戶通常為第三方應用程式及研究人員，或包括AI公司。

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責任編輯：李俊儀