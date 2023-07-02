家庭客無睇樓即租大圍名城　「一筆過」預繳全年租　涉27.6萬

大圍向來備受內地學生追捧，加上大型商場即將啟用，令區內租盤更渴市，但有家庭客「一筆過」預繳一年租金，終令業主減租2,000元。

美聯物業吳焯誠表示，大圍名城2期盛薈1座中層NC室，實用面積785平方呎，三房套連士多房間隔，座向東南，據悉月租原叫價25,000元，其後獲區內家庭客洽租。該租客鍾情屋苑配套齊全，而且區內旗艦商場啟用在即，最終在不睇樓情況下「一次過」支付整年租金，成功令業主減租2,000元，以月租23,000元租用上址，折合呎租約29.3元。

資料顯示，業主於2010年底以863萬元購入單位，以目前月租23,000計，享近3.2厘租賃回報。

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