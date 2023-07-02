  • 26°C
香港時間 : 2023702日 (週日) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家庭客無睇樓即租大圍名城　「一筆過」預繳全年租　涉27.6萬

股樓投資 16:54 2023/07/02

分享：

分享：

大圍向來備受內地學生追捧，加上大型商場即將啟用，令區內租盤更渴市，但有家庭客「一筆過」預繳一年租金，終令業主減租2,000元。

美聯物業吳焯誠表示，大圍名城2期盛薈1座中層NC室，實用面積785平方呎，三房套連士多房間隔，座向東南，據悉月租原叫價25,000元，其後獲區內家庭客洽租。該租客鍾情屋苑配套齊全，而且區內旗艦商場啟用在即，最終在不睇樓情況下「一次過」支付整年租金，成功令業主減租2,000元，以月租23,000元租用上址，折合呎租約29.3元。

資料顯示，業主於2010年底以863萬元購入單位，以目前月租23,000計，享近3.2厘租賃回報。

延伸閱讀 港置：近半市民睇淡後市 若樓市無新招 料全年升幅不足10%【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映 【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

物業出租 大圍 美聯物業 私人屋苑

下一篇文章

啟德HENLEY PARK銷售報捷　提價1%加推82伙　折實514.8萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AAPL】蘋果成首間收盤市值達3兆美元公司　今年漲幅逾四成
【AAPL】蘋果成首間收盤市值達3兆美元公司　今年漲幅逾四成
【保你大】保險可作遺產安排工具　加上信託雙劍合壁
【保你大】保險可作遺產安排工具　加上信託雙劍合壁
【生仔福利】全球出生率暴跌 多個國家力挽狂瀾 ( 附多國生仔福利)
【生仔福利】全球出生率暴跌 多個國家力挽狂瀾 ( 附多國生仔福利)
【美食情報】麥當勞推3日限時優惠　$20歎2件麥炸雞
【美食情報】麥當勞推3日限時優惠　$20歎2件麥炸雞
【交通優惠】 7月1日免費搭輕鐵及港鐵巴士 上MTR Mobile可抽7.1萬份免費車程票+26張全年票
【交通優惠】 7月1日免費搭輕鐵及港鐵巴士 上MTR Mobile可抽7.1萬份免費車程票+26張全年票
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款