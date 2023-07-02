  • 26°C
香港時間 : 2023702日 (週日) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紐約市信封攝現金邀民眾填問卷 因似垃圾郵件乏人問津

環球社會熱點 16:46 2023/07/02

分享：

分享：

美國紐約市政府早前斥880萬美元（約6,860萬港元）公帑，製作及分發多份心理健康調查問卷。當局隨函附上5美元鈔票，信上宣傳語句更指民眾完成問卷後可獲20美元現金獎勵。但問卷答覆率並不理想，民眾或因信件太似垃圾郵件，選擇直接丟棄信件，當局被批評浪費納稅人金錢。

法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕 【下一頁】

紐約市衛生部與紐約市立大學（CUNY）合作，5月11日起向超過21萬戶家庭派發調查問卷，目標是收到5萬戶回覆。但截至上月27日，僅得1.2萬多戶、相等於6%的家庭回覆。

    點擊圖片放大

據悉，問卷用印有衛生部標誌的純白色信封裝起，上面也貼有紙條指民眾完成問卷可賺取20美元。信內除了一份印有60條問題的問卷，也附有5美元鈔票及一封當局解釋調查目的的信。

《紐約郵報》指，很多民眾認為信件看起來似垃圾郵件，可能將信件扔進垃圾桶，因此問卷調查的答覆率很低。

法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態 【下一頁】

CUNY人口健康實施科學研究所項目經理威廉姆斯（Monique Williams）表示，研究公司 益普索（Ipsos）負責這項研究獲750萬美元資金。

根據上月一份審計報告，紐約市到了2025年料匯面臨約42億美元（約328億港元）的預算缺口，因此當局豪派現金獎勵民眾做問卷的行徑備受批評。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

歐盟推動減食物浪費 2030年少10%
2023/07/01
歐盟推動減食物浪費 2030年少10%
【英國王室】威廉上年度領地收入近6000萬 明年或逼近2億
2023/07/01
【英國王室】威廉上年度領地收入近6000萬 明年或逼近2億
拜登演説宣揚「拜登經濟學」大打中產牌力求連任
2023/06/29
拜登演説宣揚「拜登經濟學」大打中產牌力求連任
荷里活演員工會或罷工 全美影視製作勢停頓
2023/06/29
荷里活演員工會或罷工 全美影視製作勢停頓
可可豆價格創46年新高 西非天氣惡劣歉收料持續
2023/06/29
可可豆價格創46年新高 西非天氣惡劣歉收料持續

你可能感興趣

歐盟推動減食物浪費 2030年少10%
13:14 2023/07/01
歐盟推動減食物浪費 2030年少10%
【英國王室】威廉上年度領地收入近6000萬 明年或逼近2億
09:05 2023/07/01
【英國王室】威廉上年度領地收入近6000萬 明年或逼近2億
拜登演説宣揚「拜登經濟學」大打中產牌力求連任
17:16 2023/06/29
拜登演説宣揚「拜登經濟學」大打中產牌力求連任
經濟 人口 美國 紐約

下一篇文章

法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

意萬神殿開始收入場費 每人42元
意萬神殿開始收入場費 每人42元
【俄烏戰爭】俄夜晚出無人機襲基輔 俄政黨倡禁高官家眷到不友好國家（持續更新）
【俄烏戰爭】俄夜晚出無人機襲基輔 俄政黨倡禁高官家眷到不友好國家（持續更新）
老翁疑因越戰嚴重失眠 60多年未瞓過 靠兩樣嘢補充精力
老翁疑因越戰嚴重失眠 60多年未瞓過 靠兩樣嘢補充精力
法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態
法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態
【英國王室】威廉上年度領地收入近6000萬 明年或逼近2億
【英國王室】威廉上年度領地收入近6000萬 明年或逼近2億
美CIA致電俄方 強調美國無參與叛變
美CIA致電俄方 強調美國無參與叛變
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款