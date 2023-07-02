紐約市信封攝現金邀民眾填問卷 因似垃圾郵件乏人問津

美國紐約市政府早前斥880萬美元（約6,860萬港元）公帑，製作及分發多份心理健康調查問卷。當局隨函附上5美元鈔票，信上宣傳語句更指民眾完成問卷後可獲20美元現金獎勵。但問卷答覆率並不理想，民眾或因信件太似垃圾郵件，選擇直接丟棄信件，當局被批評浪費納稅人金錢。

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紐約市衛生部與紐約市立大學（CUNY）合作，5月11日起向超過21萬戶家庭派發調查問卷，目標是收到5萬戶回覆。但截至上月27日，僅得1.2萬多戶、相等於6%的家庭回覆。

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據悉，問卷用印有衛生部標誌的純白色信封裝起，上面也貼有紙條指民眾完成問卷可賺取20美元。信內除了一份印有60條問題的問卷，也附有5美元鈔票及一封當局解釋調查目的的信。

《紐約郵報》指，很多民眾認為信件看起來似垃圾郵件，可能將信件扔進垃圾桶，因此問卷調查的答覆率很低。

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CUNY人口健康實施科學研究所項目經理威廉姆斯（Monique Williams）表示，研究公司 益普索（Ipsos）負責這項研究獲750萬美元資金。

根據上月一份審計報告，紐約市到了2025年料匯面臨約42億美元（約328億港元）的預算缺口，因此當局豪派現金獎勵民眾做問卷的行徑備受批評。

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責任編輯：鄭錦玲