啟德HENLEY PARK銷售報捷　提價1%加推82伙　折實514.8萬起

恒地（00012）旗下啟德HENLEY PARK日前首輪銷售228個單位，終即日沽出逾八成單位。發展商隨即加推第3號價單，涉及82個單位，實用面積250至649平方呎，以最高折扣率計，折實價由514.8萬元起，至最貴1,758.51萬元，折實呎價約19,788至29,600元。以整批加推單位計，折實平均呎價22,163元，平均提價約1%。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民說，HENLEY PARK昨日（7月1日）首輪銷售報捷，即日錄得逾八成單位成交，而今日亦有大量向隅客到現樓參觀，並錄得成交，所以乘勢加推第3號價單，共82伙。

他續說，是次加推包括4伙低座地下連花園特色單位，而參考昨日銷情，本張價單推出備受追捧的開放式户型，另由於收到不少客人查詢向海單位，故首次提供項目共6伙高座向維港及啟德體育園的一房連衣帽間的單位。

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