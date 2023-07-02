  • 26°C
香港時間 : 2023702日 (週日) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】開揚米埔景＋雅裝即住　嘉湖山莊兩房叫價525萬

股樓投資 15:47 2023/07/02

分享：

分享：

天水圍發展愈見成熟，加上受惠北部都會區發展，向來吸引投資者注意。今次祥益地產介紹的屋苑為嘉湖山莊，屋苑最大賣點是發展規模大，區內配套齊全，加上樓價向來低水，吸引不少用家留意。

放盤單位為嘉湖山莊7期3座中層E室，實用面積446平方呎，兩房間隔，米埔景觀，連新淨裝修，最新叫價525萬元（最後更新日期：7月2日），實用呎價約11,771元。

放盤單位 天水圍嘉湖山莊7期3座中層E室（物業編號：AN239581）
實用面積 446平方呎
間隔 兩房
叫價 525萬元（最後更新日期：7月2日）
賣點 雅裝即住、米埔景觀、環境舒適、大型會所、優質物業
    點擊圖片放大
    +14
    +13

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://tinyurl.com/ycx8bwyd

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映 【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

嘉湖山莊 天水圍 祥益地產 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

啟德HENLEY PARK銷售報捷　提價1%加推82伙　折實514.8萬起

下一篇文章

荃灣縉庭山四房銀主盤1080萬沽　創同類6年新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AAPL】蘋果成首間收盤市值達3兆美元公司　今年漲幅逾四成
【AAPL】蘋果成首間收盤市值達3兆美元公司　今年漲幅逾四成
【保你大】保險可作遺產安排工具　加上信託雙劍合壁
【保你大】保險可作遺產安排工具　加上信託雙劍合壁
【生仔福利】全球出生率暴跌 多個國家力挽狂瀾 ( 附多國生仔福利)
【生仔福利】全球出生率暴跌 多個國家力挽狂瀾 ( 附多國生仔福利)
【美食情報】麥當勞推3日限時優惠　$20歎2件麥炸雞
【美食情報】麥當勞推3日限時優惠　$20歎2件麥炸雞
【交通優惠】 7月1日免費搭輕鐵及港鐵巴士 上MTR Mobile可抽7.1萬份免費車程票+26張全年票
【交通優惠】 7月1日免費搭輕鐵及港鐵巴士 上MTR Mobile可抽7.1萬份免費車程票+26張全年票
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款