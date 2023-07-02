【帶你睇盤】開揚米埔景＋雅裝即住　嘉湖山莊兩房叫價525萬

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啟德HENLEY PARK銷售報捷 提價1%加推82伙 折實514.8萬起
天水圍發展愈見成熟，加上受惠北部都會區發展，向來吸引投資者注意。今次祥益地產介紹的屋苑為嘉湖山莊，屋苑最大賣點是發展規模大，區內配套齊全，加上樓價向來低水，吸引不少用家留意。
放盤單位為嘉湖山莊7期3座中層E室，實用面積446平方呎，兩房間隔，米埔景觀，連新淨裝修，最新叫價525萬元（最後更新日期：7月2日），實用呎價約11,771元。
|放盤單位
|天水圍嘉湖山莊7期3座中層E室（物業編號：AN239581）
|實用面積
|446平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|525萬元（最後更新日期：7月2日）
|賣點
|雅裝即住、米埔景觀、環境舒適、大型會所、優質物業
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢