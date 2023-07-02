【帶你睇盤】開揚米埔景＋雅裝即住　嘉湖山莊兩房叫價525萬

天水圍發展愈見成熟，加上受惠北部都會區發展，向來吸引投資者注意。今次祥益地產介紹的屋苑為嘉湖山莊，屋苑最大賣點是發展規模大，區內配套齊全，加上樓價向來低水，吸引不少用家留意。

放盤單位為嘉湖山莊7期3座中層E室，實用面積446平方呎，兩房間隔，米埔景觀，連新淨裝修，最新叫價525萬元（最後更新日期：7月2日），實用呎價約11,771元。

放盤單位 天水圍嘉湖山莊7期3座中層E室（物業編號：AN239581） 實用面積 446平方呎 間隔 兩房 叫價 525萬元（最後更新日期：7月2日） 賣點 雅裝即住、米埔景觀、環境舒適、大型會所、優質物業

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