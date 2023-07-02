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法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕

環球社會熱點 15:26 2023/07/02

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法國一名17歲青少年司機被警方射殺後，當地連續多日爆發示威。示威席捲巴黎郊區並蔓延至法國其他城鎮，據報已最少造成270名警員受傷，逾2,000人被捕。英國智庫「亨利傑克遜協會」（Henry Jackson Society，HJS）聯合創辦人Alan Mendoza表示，是次示威為法國未能融入穆斯林移民人口的後果。

法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態 【下一頁】

法國示威已持續5日，期間已累計拘捕逾2,000人。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin） 上周六（1日）透露，被捕者平均年齡僅得17歲。有法國警察表示過去18年來，從未在如此多城市看到同等程度的城市暴力事件。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦因此推遲原定到訪德國的行程，他起初形容17歲青少年被警方槍殺事件為無法解釋，且不能原諒。但馬克龍隨後亦譴責示威活動，並將暴力事件不斷升級歸咎於社交媒體和電子遊戲。

法國17歲司機拒停車檢查遭警擊斃 民眾示威縱火 【下一頁】

馬克龍表示，TikTok及Snapchat等社交平台助長騷亂，如槍殺涉事17歲青年Nahel 的警員個人信息廣為流傳。

他指政府將與社交媒體網站合作，刪除最敏感內容，並找出呼籲騷亂或加劇暴力的用戶。馬克龍否認，法國執法部門內存在系統性種族主義。

Alan Mendoza表示，穆斯林貧民社區的日常生活現實與傳說中的法國相距甚遠，他們缺乏與當地人一樣的進步和成功機會。社區醞釀的憤怒只需一點火花就能爆發，現時正被法國的無政府主義傾向所利用。他形容是次示威為當地被遺忘的社區向外界表明，將不再被遺忘。

責任編輯：李俊儀

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