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普京認直接資助「瓦格納」76億元 更易被起訴戰爭罪

環球政治 15:17 2023/07/02

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）早前承認，一年內直接資助僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）近76億港元。外媒引述法律專家指，普京承認為瓦格納提供資金，或會使國際法庭更容易以戰爭罪起訴他。

美CIA致電俄方 強調美國無參與叛變 【下一頁】

普京上周提到瓦格納獲俄羅斯當局的全額資助，僅僅在截至今年5月的1年內，就已經獲國家預算撥款超過860億俄羅斯盧布（約76億港元）。

英媒《衛報》引述國際法專家、倫敦大學學院（UCL）法學教授Philippe Sands KC指，普京上述言論或會產生重大後果，讓國際法庭更容易起訴普京及俄羅斯。

牛津大學國際法教授Dapo Akande則表示，雖然提供資金本身並不足以證明罪行，但已構成戰爭罪的第一個要素，而提供資金者很難指瓦格納的罪行與其無關。

白俄廢棄軍事基地動工 疑供瓦格納進駐使用 【下一頁】

由於瓦格納武裝分子多年來面臨戰爭罪的指控，包括聯合國調查其於中非是否參與武裝衝突，俄羅斯政府一直與瓦格納保持距離。

敘利亞2018年與美軍戰鬥，瓦格納被指牽涉其中。但俄羅斯政府否認對瓦格納有控制權，而克里姆林宮同年表明俄羅斯沒有私營軍事企業。

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責任編輯：鄭錦玲

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