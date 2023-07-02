荃灣縉庭山四房銀主盤1080萬沽　創同類6年新低

樓價持續回落，吸引買家入市。中原地產林恩信說，荃灣縉庭山3座高層A室，實用面積911平方呎，四房套房連儲物房間隔，享荃灣市景及大帽山景，銀主原開價1,200萬元，吸引5組客人競投，終以1,080萬元沽出，實用呎價約11,855元，較銀行估價低13%，創同類單位6年新低價。

林恩信指，縉庭山只有「一柱」為四房單位，放盤罕有，而同類單位2021年造價曾見1,320萬元，意味相隔兩年，造價回落240萬元，即約18%。

代理續指，買家為上車客，覓盤一個月，原計劃入市兩房或三房單位自用，終見上址價錢吸引，加上屋苑品牌及管理具質素，故購入自用。資料顯示，原業主於2016年10月以930萬元買入單位，意味物業在7年間升價150萬元。

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