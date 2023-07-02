公務員綠表客趁機入市　385萬購龍門居三房戶

屯門居屋龍門居新錄公務員入市成交。祥益地產黃慶德說，龍門居16座中層H室，實用面積592平方呎，三房兩廳，日前累減45萬元，以385萬元（居二市場價），實用呎價約6,503元。

黃慶德透露，買家為公務員綠表客，鍾情單位內籠寬敞實用，而且附有企理裝修及方向佳，加上原業主增加議幅，累減45萬元，所以購入上址自住。

資料顯示，原業主於1997年以約104.6萬元（居二市場價）購入單位，現帳面獲利約280.4萬元，物業期內升值約2.68倍易手。

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