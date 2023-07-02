馬鞍山迎海中層兩房1010萬沽　業主持貨3年帳面賺112萬

近期蝕讓大多是近年入市的買家，但亦有人帳面獲利離場，其中馬鞍山迎海中層兩房近日以1,010萬元易手，業主持貨3年，帳面賺112萬元離場。

世紀21奇豐趙詠欣說，迎海‧星灣御17座中層G室，實用面積545平方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，座向東北享海景，放盤一個半月，原叫價1,080萬元，終獲買家以1,010萬元承接，實用呎價18,532元。

據了解，原業主於2020年6月以898萬元購入上址，持貨3年，滿SSD期鬆綁即沽售，現賬面獲利112萬元，物業期內升值12%。

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