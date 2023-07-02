內地博士生來港工作　1.2萬元租粉嶺名都兩房戶

為方便住返中港兩地，有來港工作的內地人承租粉嶺名都。利嘉閣羅富欽說，粉嶺名都4座極高層E室，實用面積399平方呎，兩房間隔，外望開揚山景，月租原開價14,000元，最終以12,000元獲承租，實用呎租約30元。

羅富欽透露，租客為國內博士生，近月剛來港工作，心儀粉嶺方便往返內地。據了解，業主於2013年斥資約282萬元購入物業，以月租12,000元計算，現可享租金回報約5.1厘。

羅富欽補充，屋苑本月暫錄4宗租賃成交，現時約有6個租盤，叫價12,000元起。

延伸閱讀 港置：近半市民睇淡後市 若樓市無新招 料全年升幅不足10%【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映 【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機