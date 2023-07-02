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【TSLA減價】Tesla中國下調Model S / Model X 現貨新車售價　減幅達4%

股市 08:19 2023/07/02

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【TSLA股價】特斯拉中國下調Model S / Model X 現貨新車售價　減幅達4%

電動車巨企Tesla（美：TSLA，特斯拉）踏入下半年下調中國的現貨新車售價，今次是下調高端車型價格，特斯拉在微博平台公布，全新Model S及全新Model X新的現車價格，下調幅度相當於3.5萬至4.5萬元（人民幣，下同）或4%水平。

Tesla加價兩個月後再減價

人民幣上半年貶值近5%，特斯拉5月曾相對上調在中國的高端車型售價，加幅介乎1.8%至2.4%，不過，相隔兩個月，即下調現貨新車售價。

Model S （雙電機全輪驅動版）現車價77.39萬元起，Model S Plaid版（三電機全輪驅動）現車價98.89萬元起，Model X（雙電機全輪驅動版）現車價86.39萬元起，Model X Plaid版（三電機全輪驅動）現車價101.39萬元起。

單位：萬元人民幣 現車售價 訂購售價 差價
Model S （雙電機全輪驅動版） 77.39 80.89 -3.5
Model S Plaid版（三電機全輪驅動） 98.89 102.89 -4
Model X（雙電機全輪驅動版） 86.39 89.89 -3.5
Model X Plaid版（三電機全輪驅動） 101.39 105.89 -4.5

其他「現車激勵」優惠政策包括通過好友引薦下，訂全新的Model S及Model X，購車人可獲7000元引薦獎勵，3年/6年免費超級充電、90天增強版自動輔助駕駛功能。引薦人可享4.8萬分寶箱積分，可兌換超級充電里程、TeslaMic無綫話筒、兒童學步車等。

Tesla股價上半年累升112%

值得留意的是，現貨新車里程表讀數少於50公里。至於訂購的新車預計交付日期為第三季。

特斯拉上半年股價累升112.5%，由123.18美元升至261.77美元，每股帳面賺138.59美元（約1085港元）。

【TSLA】Tesla中國上調Model S及Model X全系車型售價　加幅最多2.4%

記者：譚志偉

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 Tesla
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